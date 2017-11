Losowanie grup przyszłorocznego mundialu w Rosji odbędzie się w piątek w Moskwie.

Zdaniem 63-krotnego reprezentanta Polski, każda drużyna z pierwszego koszyka jedzie po to, by rozegrać siedem spotkań, czyli żeby zakwalifikować się minimum do półfinału. - I wtedy albo się gra o trzecie miejsce, albo się gra o mistrzostwo świata. I to jest obowiązek drużyny z pierwszego koszyka - powiedział PAP Tomaszewski.

Były bramkarz chciałby, żebyśmy w fazie grupowej biało-czerwoni trafili na słabszych rywali, aby zaoszczędzić siły na dalsze rozgrywki.

- Bo na 100 procent trzeba już grać od czwartego spotkania, kiedy są mecze pucharowe. I albo odpadamy, albo idziemy dalej. Dlatego dobrze byłoby, żeby w grupie już po dwóch spotkaniach zapewnić sobie awans do następnej rundy - zaznaczył.

Jako przykład podał mistrzostwa Europy 2016, kiedy trzeci mecz Polski z Ukrainą był spotkaniem o pietruszkę. - To pozwoliło trochę zaoszczędzić siły tych podstawowych zawodników – dodał.

Tomaszewski życzy polskiej drużynie, żeby w grupie trafiła na Peru (z drugiego koszyka), Tunezję lub Iran (z trzeciego) i debiutującą w MŚ Panamę, która będzie losowana z czwartego koszyka.

- Bo wtedy można byłoby troszeczkę rozłożyć siły na poszczególne spotkania, żeby już od czwartego meczu zagrać na maksa i dojechać do siódmego. I czy to będzie mecz o trzecie miejsce, czy o pierwsze to na pewno będą to wyniki nas satysfakcjonujące - podkreślił dwukrotny uczestnik MŚ (RFN 1974, Argentyna 1978).

Jest on przekonany, że na pewno powinniśmy wyjść z grupy, nawet jeśli trafimy na silniejszych rywali, np. na Hiszpanię, Kostarykę i Nigerię.

- Cóż, pierwszy koszyk zobowiązuje i sami nasi chłopcy nas do tego przyzwyczaili, że potrafią grać jak równy z równym z najlepszymi drużynami świata, co pokazali w mistrzostwach Europy - zauważył.

Odnosząc się do stopniowania sił podczas turnieju, Tomaszewski przypomniał – jak mówił - kibicom i niektórym dziennikarzom, że Portugalia na mistrzostwach Europy o mały włos nie wyszłaby z grupy. - Wyszła najmniejszym kosztem, nakładem sił i później zdobyła mistrzostwo Europy. Tego życzę naszym zawodnikom - podsumował.