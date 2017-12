Makuszewski w pierwszej połowie niedzielnego spotkania w niegroźnej sytuacji źle postawił stopę na murawie i po chwili z pomocą fizjoterapeutów musiał opuścić boisko. Pomocnik zerwał więzadło poboczne boczne i krzyżowe przednie w kolanie.

Klub zadecydował, że zawodnik przejdzie operację w Rzymie, a zabieg poprowadzi profesor Pier Paolo Mariani, który kilka miesięcy temu operował Arkadiusza Milika. Po operacji więzadeł, Makuszewski pozostanie w klinice Villa Suart. W przyszły wtorek ma wrócić do Poznania, gdzie rozpocznie rehabilitację.

Według lekarzy, przerwa w treningach potrwa od sześciu do dziewięciu miesięcy. Makuszewski, który we wrześniu zadebiutował w reprezentacji (w meczu przeciwko Danii), miał realną szansę wyjazdu na przyszłoroczne mistrzostwa świata. W kadrze Adama Nawałki zaliczył jesienią pięć występów. Kontuzja praktycznie pozbawiła go szansy gry na mundialu.