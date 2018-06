Asystentami liniowymi będą Łukasz Marek i Sebastian Mucha. Natomiast za obsługę systemu VAR odpowiedzialny będzie Marcin Borkowski, a jego asystentem zostanie Jacek Małyszek.

Spotkanie będzie miało duży wpływ na wybór piłkarzy do 23-osobowej kadry na mistrzostwa świata w Rosji. Mieli je prowadzić sędziowie, którzy znaleźli się gronie arbitrów na mundial.

Za system VAR odpowiedzialny miał być Paweł Gil. W tym celu do Arłamowa przyjechał wóz dostosowany do obsługi systemu, a mecz miał być nagrywany przez osiem kamer. To wszystko zostało storpedowane przez nagłą nawałnicę, która rozpoczęła się około pół godziny przed planowanym sparingiem.

Marciniak, Gil oraz sędziowie liniowi Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz, wieczorem opuścili Arłamów, bowiem w niedzielę mają wylot do Moskwy. Tam będą się przygotowywać do turnieju.

W zgrupowaniu w Arłamowie bierze udział 32 zawodników. 4 czerwca ogłoszona zostanie ostateczna, 23-osobowa kadra na mistrzostwa świata.

Przed mundialem biało-czerwonych czekają jeszcze dwa mecze kontrolne - 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.

Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).