Nawałka na odpowiedź na wszelkie wątpliwości miał znaleźć po wewnętrznym sparingu, który zaplanowany był na sobotnie popołudnie. Ze względu na burzę spotkanie zostało przełożone na niedzielę. W meczu zagrali wszyscy piłkarze, łącznie z tymi, którzy ostatnio zmagali się z kontuzjami.

Spośród czterech bramkarzy odpadnie jeden. Pewniakami w kadrze są Wojciech Szczęsny i Łukasz Fabiański. Ze względu na uraz biodra wydawało się, że z tego grona odpadnie Łukasz Skorupski, a pozostanie Bartosz Białkowski. Po niedzielnym sparingu role się odwróciły, gdyż Skorupski - niegdyś pracujący z Nawałką w Górniku Zabrze - jest już w pełni sił.

Z grona obrońców najmniejsze szanse na wyjazd na mundial mają Tomasz Kędziora, Marcin Kamiński i Artur Jędrzejczyk, choć jeden z nich w samolocie do Rosji może się znaleźć. Wydaje się także, że spadły szanse udziału w mundialu dwóch pozostałych legionistów - Sebastiana Szymańskiego i Krzysztofa Mączyńskiego. Ten drugi, choć był pewniakiem w kadrze Nawałki, to wiosną przez długi czas zmagał się z urazem kolana. W trakcie zgrupowania w Arłamowie nabawił się z kolei urazu mięśnia dwugłowego. Po badaniach w Krakowie okazało się, że to nic poważnego, ale po przerwie w grze nie jest w najwyższej formie.

Z pozostałych pomocników małe szanse na pozostanie w kadrze mają też Paweł Dawidowicz i Szymon Żurkowski. Z grupy napastników od początku najniższe notowania miał Kamil Wilczek.

Jak zawsze w takich sytuacjach selekcjoner najpierw porozmawia z zawodnikami. Oni pierwsi się dowiedzą o decyzjach, a potem podamy to do publicznej wiadomości. Jeśli uznamy, że ktoś nie poleci z nami do Rosji, to nie znaczy, że nie będzie brany pod uwagę później. Po mundialu jest Liga Narodów, mistrzostwa Europy. Cały czas jest etap selekcji – mówił w niedzielę asystent selekcjonera Bogdan Zając.

Zgrupowanie w Arłamowie zakończy się w czwartek. O godz. 10 rano biało-czerwoni wyjadą do Rzeszowa, skąd polecą do Poznania. Tam dzień później zagrają towarzysko z Chile, a 12 czerwca zmierzą się w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.

Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).