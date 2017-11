Szczeciński klub poinformował, że umowa z Runjaicem zostanie automatycznie przedłużona na kolejny sezon po spełnieniu określonych warunków. Jakie to warunki, na razie nie ujawniono.

Prezentacja nowego trenera odbędzie się w środę na konferencji prasowej. Tego dnia rozpocznie on też pracę z drużyną i przeprowadzi pierwszy trening. Zespół ma bowiem do tego czasu wolne od zajęć – poinformował rzecznik prasowy Pogoni Krzysztof Ufland.

Runjaic urodził się w Wiedniu. Jego rodzice pochodzą z byłej Jugosławii, a on sam posiada obywatelstwo Niemiec, gdzie mieszkał i pracował od wielu lat.

W przeszłości samodzielnie prowadził SV Darmstadt 98 (marzec 2010 - wrzesień 2012), MSV Duisburg (wrzesień 2012 - czerwiec 2013), 1. FC Kaiserslautern (wrzesień 2013 - wrzesień 2015) oraz ostatnio TSV 1860 Monachium (lipiec 2016 - listopad 2016).

Jeszcze wcześniej, na początku kariery trenerskiej, pracował w sztabach szkoleniowych VfR Aalen oraz rezerw 1. FC Kaiserslautern. Szkolił także piłkarzy drugiego zespołu oraz drużyny do lat 19 SV Wehen Wiesbaden.

Z SV Darmstadt 98 Runjaic awansował w sezonie 2010/2011 z ligi regionalnej do 3. Bundesligi. Z Darmstadt trafił na zaplecze Bundesligi do MSV Duisburg. Prowadzony przez niego zespół z Nadrenii Północnej-Westfalii zajął 11. miejsce w tabeli, ale po sezonie 2012-13 nie otrzymał licencji na dalsze występy na tym szczeblu i został relegowany ligę niżej. Runjaic wówczas rozstał się z klubem i na następne dwa lata przeniósł się do 1. FC Kaiserslautern. Dwukrotnie zajął z nim czwartą pozycję w 2. Bundeslidze, tuż za miejscem uprawniającym do baraży o awans.

Gdy był trenerem 1. FCK, z jego drużyny na finały mistrzostw Europy U-21 (rozegranych w Czechach w 2015 roku) powołano aż czterech zawodników i stanowili oni najliczniejszą grupę w reprezentacji. Niemcy dotarli do półfinału tamtej imprezy. Pracę w Kaiserslautern zakończył już po ośmiu kolejkach sezonu 2015-16 wówczas prowadzony przez niego zespół zajmował 12. pozycję w 2. Bundeslidze z 9 pkt na koncie.

Od lipca 2016 do listopada 2016 prowadził inny utytułowany klub niemiecki, występujący na zapleczu Bundesligi - TSV 1860 Monachium. Tam jednym z jego podopiecznych był były reprezentant Polski Sebastian Boenisch. Ze stolicą Bawarii pożegnał się szybko, gdy po 13 meczach „Lwy” zajmowały 14. lokatę, mając na koncie 12 pkt. Co ciekawe – w ostatnim meczu prowadził TSV przeciwko Kaiserslautern remisując 1:1.

Runjaic prowadził 1. FC Kaiserslautern w sparingu z Pogonią Szczecin rozegranym w 2015 roku w Bad Kreuznach. Niemiecki zespół wygrał tamten mecz 4:0.

Runjaic pierwszy raz poprowadzi szczeciński zespół w meczu ligowym 17 listopada w Krakowie przeciwko Wiśle. W 2017 roku będzie czwartym szkoleniowcem, który będzie z ławki rezerwowych kierował grą Pogoni. W rundzie wiosennej szkoleniowcem "Portowców" był Kazimierz Moskal. Od początku bieżących rozgrywek drużynę przejął Maciej Skorża, a w ostatnim meczu tymczasowo obowiązki pierwszego trenera pełnił Rafał Janas.