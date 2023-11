Kupnem Śląska zainteresowana jest firma Westminster. My sprzedajemy, czy kupujemy tak naprawdę wspólnie z partnerem, partnerstwo strategiczne, wieloletnie. Chcemy, żeby ktokolwiek kupi pakiet kontrolny, nie są ważne te pieniądze, czy to będzie 5, 10 czy 20 mln zł - to nie ma znaczenia. Ma znaczenie, ile pieniędzy ten partner będzie w stanie każdego roku przez następne 5-10-15 lat wykładać na rozwój tego Śląska. Nasze oczekiwania w tej chwili powtarzane są na poziomie minimum 15 mln złotych rocznie. Jeśli pomnożymy to przez 10 lat, to jest 150 mln zł. Oczywiście rosnąco przez waloryzację i inflację. Myślę, że do końca roku uda nam się rozstrzygnąć te wszystkie niewygodne w dalszym ciągu pytania dla obu stron i będziemy w stanie ogłosić, zawsze optymistycznie - powiedział w rozmowie z Radiem Rodzina Wrocław wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur.

W poprzednim sezonie drużyna ze stolicy Dolnego Śląska praktycznie do samego końca broniła się przed spadkiem z Ekstraklasy. W obecnych rozgrywkach podopieczni Jacka Magiery spisują się rewelacyjnie.

Po 15 kolejkach wrocławianie są liderem tabeli z 33 punktami na koncie i przez ekspertów są wymieniani w gronie drużyn, które będą walczyć o mistrzostwo Polski.