To było widowisko godne tytułu hitu kolejki. Pojedynek Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok nie rozczarował. Były emocje, mnóstwo pięknych akcji i dwa gole. Gospodarze prowadzili do 83. minuty, ale goście walczyli do samego końca i wywieźli ze stolicy cenny remis 1:1.