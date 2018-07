Redakcja Dziennik.pl

W poprzednim tygodniu, po słabym występie, legioniści ulegli Spartakowi 0:2, a gole zdobywali zawodnicy z ekstraklasową przeszłością, tj. Erik Grendel (kiedyś w Górniku Zabrze) i Jan Vlasko (Zagłębie Lubin).

To była trzecia lipcowa porażka stołecznego zespołu. Wcześniej podopieczni chorwackiego trenera Deana Klafurica ulegli Arce Gdynia 2:3 w meczu o Superpuchar i KGHM Zagłębiu 1:3 na inaugurację rozgrywek polskiej ligi.

W sobotę Legia odniosła pierwsze zwycięstwo w tym sezonie ekstraklasy, w Kielcach pokonała Koronę 2:1. Bramki strzelili Krzysztof Mączyński ładnym uderzeniem z dystansu i Jose Kante głową. Z kolei Spartak Tranawa, którego szkoleniowiec Radoslav Latal doprowadził Piasta Gliwice do wicemistrzostwa kraju w 2016 roku, w ostatnim meczu w rodzimej lidze wygrał z FC ViOn Zlate Moravce 1:0 po trafieniu Vlaski.

Drużyna z Warszawy musi zwyciężyć 2:0, aby doprowadzić do dogrywki, a triumf 3:1 czy 4:2 itd. lub różnicą trzech i więcej goli zapewni jej awans do trzeciej rundy. Zadanie nie będzie jednak łatwe do zrealizowania, bowiem mistrzowie Słowacji z dobrej strony pokazali się na Łazienkowskiej. Brak awansu może oznaczać, że w ekipie mistrzów Polski dojdzie do zmiany na trenerskim stołku. Media spekulują, że w przypadku niepowodzenia miejsce Klafurica zajmie Adam Nawałka.

Jeśli Legii uda się zakwalifikować, zmierzy się prawdopodobnie z serbską Crveną Zvezdą, która w pierwszym meczu pokonała litewski zespół Suduva Mariampol 3:0.

Gdyby jednak mistrz Polski odpadł rozgrywek LM (pierwszej rundzie 1:0 i 3:0 z irlandzkim Cork City), wówczas trafi do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europejskiej. Tam będzie rywalizować albo z luksemburskim F91 Dudelange, albo z Dritą z Kosowa (2:1 w pierwszym meczu).

Niemal pewne awansu do trzeciej rundy el. Champions League jest Dinamo Zagrzeb. Drużyna Nenada Bjelicy, byłego szkoleniowca Lecha Poznań, u siebie rozgromiła Hapoel Beer Szewa 5:0 i takiej zaliczki nie powinna roztrwonić we wtorek w Izraelu.

W weekend na Bjelicę spadła jednak fala krytyki, bowiem na inaugurację ligi chorwackiej wymienił cały skład, a jego drużyna dopiero w doliczonym czasie gry uratowała remis 1:1 z NK Rudes.

W środę natomiast swoje mecze zagrają zespoły, w których występują polscy piłkarze. Łudogorec Razgrad Jacka Góralskiego i Jakuba Świerczoka zmierzy się na Węgrzech z Videotonem Szekesfehervar. Z kolei Karabach Agdam, w którym występuje Jakub Rzeźniczak, spotka się u siebie z albańskim FK Kukesi. W pierwszych potyczkach nie było goli.

Program rewanżowych meczów 2. rundy eliminacji piłkarskiej LM: wtorek, 31 lipca: godz. 19.00 Sheriff Tyraspol (Mołdawia) - Skendija Tetowo (Macedonia) 0:1 - pierwszy mecz 19.00 Hapoel Beer Szewa (Izrael) - Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) 0:5 20.30 Spartak Trnawa (Słowacja) - Legia Warszawa 2:0 środa, 1 sierpnia: 18.00 HJK Helsinki (Finlandia) - BATE Borysów (Białoruś) 0:0 19.00 Karabach Agdam (Azerbejdżan) - FK Kukesi (Albania) 0:0 19.00 FC Midtjylland (Dania) - FK Astana (Kazachstan) 1:2 19.15 Malmoe FF (Szwecja) - CFR Cluj (Rumunia) 1:0 19.30 Suduva Mariampol (Litwa) - Crvena Zvezda Belgrad (Serbia) 0:3 20.00 FC Basel (Szwajcaria) - PAOK Saloniki (Grecja) 1:2 20.00 Videoton Szekesfehervar (Węgry) - Łudogorec Razgrad (Bułgaria) 0:0 20.30 Sturm Graz (Austria) - Ajax Amsterdam (Holandia) 0:2 20.45 Rosenborg Trondheim (Norwegia) - Celtic Glasgow (Szkocja) 1:3