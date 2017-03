Wspólnikiem biznesowym Bale'a, który w 2016 r. został po raz czwarty z rzędu, a szósty w karierze, wybrany najlepszym piłkarzem Walii, jest firma zarządzająca 250 barami w całym kraju i jednocześnie producent znanego piwa.

Pub ma zostać otwarty na kilkanaście dni przed meczem finałowym Ligi Mistrzów, który odbędzie się 3 czerwca właśnie w Cardiff na mogącym pomieścić 74,5 tysiąca widzów Millenium Stadium.

To było zawsze moje marzenie i cel. Mam wrażenie, że w Cardiff nie ma takiego miejsca, gdzie kibicowanie można połączyć z dobrym jedzeniem. To będzie miejsce rodzinne, z potrawami i napojami z całego świata - powiedział Bale.

W miejscu, gdzie zostanie otwarty lokal Bale'a lokale o charakterze pubu istniały od 1730 r.

Bale pod koniec października przedłużył kontrakt z Realem do 30 czerwca 2022 roku i stał się jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie. Jego tygodniowe wynagrodzenie dziennik "The Telegraph" wycenił na 350 tysięcy funtów. To oznacza, że jeśli Walijczyk wypełni umowę do końca, wzbogaci się łącznie o ok. 150 milionów funtów (ok. 721 mln zł).

Piłkarz z reprezentacją kraju osiągnął na ME 2016 we Francji największy sukces w historii od... 58 lat. Walia awansowała do półfinału, w którym przegrała z późniejszym mistrzem, Portugalią 0:2.