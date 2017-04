Gospodarze objęli prowadzenie w 32. minucie, kiedy po kontrataku Sandro Ramirez pokonał Marca-Andre ter Stegena. Sytuacja gości skomplikowała się w 65. minucie, kiedy Neymar został ukarany czerwoną kartką za brutalny faul.

>>>Malaga - Barcelona 2:0. Zobacz gole

Grając w osłabieniu Barcelona starała się doprowadzić do remisu, ale przez to narażała się na kontrataki. Po jednym z nich straciła drugą bramkę w końcówce spotkania. Pablo Fornals znalazł się sam przed bramkarzem gości, ale przytomnie wycofał piłkę, a Jony bez problemów skierował ją do bramki.

Po czwartej w sezonie porażce Barcelona traci do Realu Madryt trzy punkty. Jednak "Królewscy" mają do rozegrania jeden zaległy mecz. Na trzecim miejscu z 62 punktami jest Atletico.