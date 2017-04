Bramki dla Juventusu w 33. kolejce zdobyli Argentyńczyk Paulo Dybala, Chorwat Mario Mandzukic i Leonardo Bonucci, a jedna (na 1:0) padła po samobójczym trafieniu Argentyńczyka Ezequiela Munoza.

>>>Juventus - Genoa 4:0. Zobacz gole

W podstawowych składach obu drużyn zagrało łącznie sześciu Argentyńczyków, z czego czterech w Genoi.

Dzięki zwycięstwu Juventus ma już 83 punkty i o 11 wyprzedza Romę. Drużyna Wojciecha Szczęsnego w poniedziałek stanie przed szansą zmniejszenia tej straty - zagra na wyjeździe z ostatnią w tabeli i mającą tylko matematyczne szanse utrzymania Pescarą.

Trzecie miejsce zajmuje Napoli (71 pkt), które w niedzielne południe zremisowało na wyjeździe z Sassuolo 2:2. Punkt dla gości uratował w 84. minucie wprowadzony chwilę wcześniej na boisko Arkadiusz Milik, dla którego to piąte trafienie w sezonie, ale pierwsze od 19 września. Później Polak zmagał się z kontuzją kolana i nie odnalazł jeszcze formy sprzed kilku miesięcy. Jako rezerwowy rozpoczął mecz także drugi z Polaków w Napoli - Piotr Zieliński. On wszedł do gry na ostatnie 20 minut.

Szósty Milan niespodziewanie przegrał u siebie z 17. w tabeli Empoli 1:2. Bramkarz gości Łukasz Skorupski w 59. minucie obronił rzut karny, podyktowany właśnie za faul polskiego golkipera.