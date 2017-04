Jedyną bramkę w meczu z Sunderlandem zdobył w 88. minucie Norweg Joshua King, dla którego to piętnaste trafienie w sezonie. Artur Boruc nie miał zbyt wiele pracy, gospodarze dość rzadko zagrażali jego bramce.

Dzięki zwycięstwu AFC Bournemouth awansował na 10. miejsce (41 pkt), natomiast Sunderland po porażce stracił jakiekolwiek szanse utrzymania w lidze. Ma 21 punktów i traci trzynaście do bezpiecznej lokaty. Ma jeszcze cztery mecze do rozegrania (jeden zaległy), co oznacza, że może zdobyć maksymalnie 12 punktów.

Cenny punkt zdobył walczący o utrzymanie Hull City, który zremisował na wyjeździe z Southampton FC 0:0. Do 83. minuty w zespole gości występował Kamil Grosicki. Reprezentant Polski w pierwszej połowie był bardzo aktywny, np. już na początku spotkania trafił z rzutu wolnego w słupek.

W doliczonym czasie gry Southampton mógł zapewnić sobie zwycięstwo, ale strzał z rzutu karnego Serba Dusana Tadica obronił szwajcarski golkiper gości Eldin Jakupovic.

Hull City zajmuje 17. miejsce z dorobkiem 34 punktów. Wyprzedza o trzy Swansea City - drużyna Łukasza Fabiańskiego zagra w niedzielę na wyjeździe z Manchesterem United.

Ustępujący mistrz Anglii, jedenasty w tabeli Leicester City - bez Marcina Wasilewskiego i Bartosza Kapustki w kadrze meczowej - wygrał na wyjeździe z West Bromwich Albion 1:0 (Jamie Vardy w 43. minucie).

Drużyny czołówki Premier League wystąpią w niedzielę. Lider Chelsea Londyn zmierzy się na wyjeździe z siódmym Evertonem, a wicelider Tottenham Hotspur w ciekawie zapowiadającym się meczu derbowym podejmie szósty w tabeli Arsenal Londyn. Czwarty Manchester City zagra na wyjeździe z Middlesbrough, a we wspomnianym spotkaniu piąty Manchester United podejmie Swansea City.

Na poniedziałek zaplanowano starcie trzeciego Liverpoolu na wyjeździe z Watfordem.