Reprezentant Polski jest piłkarzem Paris Saint-Germain. Do stolicy Francji przeniósł się latem 2016 roku. Klub z Parc des Princes na jego zakup wydał 26milionów euro. Według informacji dziennikarzy "Le Parisien" na ten transfer nalegał emir Kataru. To właśnie Tamim ibn Hamad Al Sani miał wymóc na swoich rodakach, którzy zarządzają PSG, by sprowadzili do Paryża Krychowiaka.

"Krycha" w stolicy Francji kariery jednak nie zrobił. Reprezentant Polski szybko trafił na ławkę rezerwowych, a tamtejsze media określiły go największym rozczarowaniem. Krychowiak formę miał odbudować na wypożyczeniu w WBA, ale w Anglii też sobie nie poradził. Po zakończeniu sezonu kadrowicz Adama Nawałki znów będzie piłkarzem PSG.

Wielu ekspertów przewiduje, że latem mistrzowie Francji będą chcieli pozbyć się Polaka. Jednak według "Le Parisien" ten scenariusz może się nie sprawdzić. Jeśli emir Kataru nadal ma słabość do Krychowiaka, to nowy trener Paris Saint Germain będzie musiał dać naszemu rodakowi jeszcze jedną szansę pokazania swoich umiejętności w barwach ekipy z Parc des Princes.