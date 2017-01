To najlepszy występ 25-letniej Hojnisz w tym sezonie. Polka miała trzy niecelne strzały, ale tego dnia nie był to zły wynik, ponieważ zadanie zawodniczkom utrudniał silny wiatr. Hojnisz miała 1.37,8 straty do Dahlmeier, która spudłowała dwukrotnie.

Niemka odniosła czwarte zwycięstwo w tym sezonie, a 11. w karierze i odzyskała prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Wyprzedziła dotychczasową liderkę Gabrielę Koukalovą (24. lokata w czwartek) oraz Finkę Kaisę Makarainen (15.).

Dahlmeier jest już prawie pewna małej Kryształowej Kuli za zwycięstwo w klasyfikacji biegu indywidualnego. Przypieczętuje zdobycie jej, jeśli zajmie co najmniej 32. pozycję w ostatnich zawodach w Hochfilzen, w których biathloniści powalczą także o medale mistrzostw świata.

Drugie miejsce zajęła Francuzka Anais Chevalier, a trzecie - reprezentantka gospodarzy Alexia Runggaldier. To największy sukces 25-letniej Włoszki, która dotychczas tylko raz kończyła zawody PŚ w pierwszej dziesiątce (10. miejsce na MŚ w Oslo-Holmenkollen przed rokiem).

Spośród pięciu Polek, które wystartowały w czwartek, punkty wywalczyła jeszcze tylko Krystyna Guzik, która uzyskała 23. rezultat. Magdalena Gwizdoń była 45., Anna Mąka - 73., a Karolina Pitoń została sklasyfikowana na 89. pozycji.

W piątek w Anterselvie na 20 km rywalizować będą mężczyźni. W sobotę i niedzielę odbędą się sztafety oraz biegi ze startu wspólnego.

Zmagania we Włoszech to ostatni sprawdzian czołówki przed mistrzostwami świata, które odbędą się 9-19 lutego w austriackim Hochfilzen.

Wyniki:

1. Laura Dahlmeier (Niemcy) 46.14,0 (2 karne minuty)

2. Anais Chevalier (Francja) strata 3,8 s (1)

3. Alexia Runggaldier (Włochy) 46,0 (1)

4. Marie Dorin Habert (Francja) 55,0 (2)

5. Maren Hammerschmidt (Niemcy) 1.16,2 (2)

6. Vanessa Hinz (Niemcy) 1.19,1 (3)

7. Monika Hojnisz (Polska) 1.37,8 (3)

...

23. Krystyna Guzik (Polska) 3.44,5 (4)

45. Magdalena Gwizdoń (Polska) 5.48,7 (5)

73. Anna Mąka (Polska) 8.08,4 (5)

89. Karolina Pitoń (Polska) 10.04,2 (7)

klasyfikacja generalna PŚ (po 14 z 26 zawodów):

1. Laura Dahlmeier (Niemcy) 615 pkt

2. Gabriela Koukalova (Czechy) 604

3. Kaisa Makarainen (Finlandia) 594

4. Marie Dorin Habert (Francja) 560

5. Dorothea Wierer (Włochy) 442

6. Franziska Hildebrand (Niemcy) 398

...

29. Monika Hojnisz (Polska) 155

30. Magdalena Gwizdoń (Polska) 148

50. Krystyna Guzik (Polska) 55

90. Kinga Mitoraj (Polska) 1

klasyfikacja biegu indywidualnego (po 2 z 3 zawodów):

1. Laura Dahlmeier (Niemcy) 120 pkt

2. Vanessa Hinz (Niemcy) 69

3. Lisa Theresa Hauser (Austria) 67

...

25. Monika Hojnisz (Polska) 36

36. Krystyna Guzik (Polska) 18