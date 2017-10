Przedstawiamy zasady kwalifikacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w poszczególnych dyscyplinach do igrzysk w Pjongczangu.

Zbiorówka zawiera: 1 - informację o konkurencjach 2 - liczbę uczestników 3 - zasady kwalifikacji 4 - szanse Polaków 5 - najważniejsze imprezy przed igrzyskami

Biathlon

1 - 11 kompletów medali.

kobiety: 4 konkurencje indywidualne (bieg indywidualny 15 km, sprint 7,5 km, bieg na dochodzenie 10 km, bieg ze startu wspólnego 12,5 km) oraz sztafeta 4x6 km

mężczyźni: 4 konkurencje indywidualne (bieg indywidualny 20 km, sprint 10 km, bieg na dochodzenie 12,5 km, bieg ze startu wspólnego 15 km) oraz sztafeta 4x7,5 km

sztafeta mieszana 2x6 km (kobiety) + 2x7,5 km (mężczyźni)

2 - 230 uczestników, po 115 kobiet i mężczyzn. Maksymalnie 12 osób z jednego kraju, ale jedną płeć może reprezentować nie więcej niż sześć osób z danego kraju. W konkurencji indywidualnej mogą startować najwyżej cztery osoby z państwa, a w drużynowych - tylko jeden zespół

3 - Aby zdobyć prawo startu, zawodnik musi uzyskać 180 pkt kwalifikacyjnych lub mniej (to nie to samo, co pubkty PŚ; w biathlonie i biegach narciarskich im lepsze miejsce, tym mniej punktów, zwycięzca otrzymuje 0) albo wypełnić jedno z następujących kryteriów w sezonach 2016/17 lub 2017/18:

a) uzyskać dwa wyniki z punktacją 150 pkt (lub mniej) w następujących imprezach: Pucharach IBU, mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata i Pucharach Świata w biegu sprinterskim lub indywidualnym

b) uzyskać dwa razy miejsce w pierwszej połowie klasyfikacji końcowej zawodników podczas mistrzostw świata juniorów

c) uzyskać jeden rezultat z każdego kryterium wymienionego powyżej

4 - Polsce obecnie przysługuje pięć miejsc w kobiecej rywalizacji i żadne w męskiej, ale może się to jeszcze zmienić

5 - Zawody Pucharu Świata

Biegi narciarskie

1 - 12 kompletów medali

kobiety: bieg łączony 7,5+7,5 km, sprint techniką klasyczną, drużynowy sprint techniką dowolną, sztafeta 4x5 km, 10 km techniką dowolną, 30 km techniką klasyczną

mężczyźni: bieg łączony 15+15 km, sprint techniką klasyczną, drużynowy sprint techniką dowolną, sztafeta 4x10 km, 15 km techniką dowolną, 50 km techniką klasyczną

2 - 310 uczestników (łącznie obie kobiety i mężczyźni), maksymalnie 20 osób z jednego kraju, ale jedną płeć może reprezentować nie więcej niż 12 osób. W konkurencji indywidualnej mogą startować najwyżej cztery osoby z państwa, a w drużynowych - tylko jeden zespół

3 - O kwalifikację walczy się do 21 stycznia. Aby wypełnić standard "A" i być uprawnionym do startu w sprincie i biegu dystansowym nie można mieć więcej niż 100 punktów FIS w konkurencjach dystansowych (to nie to samo co punkty Pucharu Świata; pkt FIS dostaje się tym mniej, im wyższą lokatę się zajęło). Mniej niż 120 pkt FIS w sprintach pozwala na start tylko w tej konkurencji, a mniej niż 300 pkt FIS na dystansach umożliwia rywalizację biegu na 10/15 km (kobiety/mężczyźni)

Wypełnienie standardu "A" nie gwarantuje jednak udziału w igrzyskach, bo np. norweskich biegaczy, którym udało się go osiągnąć jest ponad... 200

4 - Polsce obecnie przysługuje sześć miejsc, ale może się to jeszcze zmienić

5 - Zawody Pucharu Świata

Bobsleje

1 - 3 komplety medali: czwórki i dwójki męskie, dwójka kobieca

2 - Po 30 załóg męskich w czwórkach i dwójkach, 20 załóg kobiecych. W każdej konkurencji maksymalnie trzy załogi z jednego kraju. Jednocześnie wśród mężczyzn tylko trzy kraje mogą wystawić po trzy załogi i sześć po dwie. Wśród kobiet mogą być dwa kraje z trzema załogami i cztery z dwoma

3 - Kwalifikacje do 14 stycznia. Wystąpią najlepsze załogi z rankingu IBSF na dzień 19 stycznia. Zagwarantowane miejsce ma gospodarz i tzw. reprezentacja kontynentalna.

Warunki kwalifikacji: przynajmniej 50. miejsce (kobiety - 40.) rankingu pilotów IBSF w danej konkurencji. Punkty do rankingu (uzyskuje się we wszystkich imprezach pod egidą IBSF) trzeba zdobyć w co najmniej pięciu zawodach na trzech różnych torach w trakcie sezonów 2016/17 i 2017/18

4 - Związek liczy na awans męskiej dwójki i czwórki z pilotem Mateuszem Lutym

5 - Zawody Pucharu Świata

Curling

1 - 3 komplety medali: turnieje kobiet, mężczyzn i - po raz pierwszy w programie igrzysk - par mieszanych

2 - Po 10 drużyn w turnieju męskim i kobiecym oraz osiem mikstów

3 - Znane są już wszystkie miksty, a także po ośmiu uczestników zmagań zespołowych (gospodarz plus siedem najlepszych drużyn z rankingu). O pozostałe miejsca odbędzie się turniej kwalifikacyjny 5-10 grudnia w Pilznie

4 - Polacy bez szans na awans

5 - Turniej kwalifikacyjny w Pilznie

Hokej

1 - 2 komplety medali: turnieje kobiet i mężczyzn

2 - 12 drużyn w turnieju męskim, 8 w turnieju kobiecym

3 - Kwalifikacje już zakończone, u mężczyzn osiem najlepszych drużyn rankingu, gospodarz i trzech zwycięzców turniejów kwalifikacyjnych; u kobiet pięć najlepszych drużyn z rankingu, gospodarz i dwóch zwycięzców turniejów kwalifikacyjnych

4 - Polacy nie wywalczyli kwalifikacji

5 - Mistrzostwa świata odbędą się dopiero po igrzyskach

Łyżwiarstwo szybkie

1 - 14 kompletów medali

kobiety: 6 konkurencji indywidualnych: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m i po raz pierwszy wyścig ze startu wspólnego oraz wyścig drużynowy

mężczyźni: 6 konkurencji indywidualnych: 500 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m i po raz pierwszy wyścig ze startu wspólnego oraz wyścig drużynowy

2 - 180 zawodników: 100 mężczyzn i 80 kobiet. Na dystansach 500, 1000, 1500 i 3000 m kobiet oraz 500, 1000, 1500 i 5000 m mężczyzn może wystartować maksymalnie po trzech łyżwiarzy z danego kraju. W pozostałych, czyli: 5000 m kobiet i 10000 m mężczyzn oraz w wyścigach ze startu wspólnego po dwóch

3 - Walka o kwalifikacje będzie się toczyć w zawodach Pucharu Świata do 14 stycznia. Decydują rankingi zdobytych punktów i uzyskanych czasów.

4 - Polacy będą walczyli o wyjazd na igrzyska we wszystkich zawodach PŚ

5 - Zawody Pucharu Świata

Łyżwiarstwo figurowe

1 - 5 kompletów medali: soliści, solistki, pary sportowe, pary taneczne i zawody drużynowe

2 - Wystartuje 30 solistów, 30 solistek, 21 par sportowych i 24 pary taneczne. W zawodach drużynowych weźmie udział 10 najlepszych ekip specjalnego rankingu ISU.

3 - Kwalifikacje są dla kraju. Można było je wywalczyć w ostatnich mistrzostwach świata w Helsinkach i wrześniowych zawodach Nebelhorn Trophy w Oberstdorfie.

4 - Polskę reprezentować będzie para taneczna, dzięki 14. miejscu w MŚ Natalii Kaliszek i Maksyma Spodyriewa

5 - Mistrzostwa Europy (15-21.01, Moskwa), Mistrzostwa Czterech Kontynentów (22-28.01, Tajwan).

Kombinacja norweska

1 - 3 komplety medali, tylko mężczyźni: dwie konkurencje indywidualne (skocznia normalna i bieg na 10 km; skocznia duża i bieg 10 km) i jedna drużynowa (po 4 zawodników; duża skocznia i sztafeta 4x5 km)

2 - Maksymalnie 55 zawodników. W konkursie drużynowym - 10 zespołów. Z każdego kraju najwyżej może się zakwalifikować czterech dwuboistów

3. - Kwalifikacje - kryteria FIS spełniają tylko zawodnicy, którzy zdobyli punkty PŚ lub PK. Dzięki temu mają miejsca na liście przydzielonych kwot olimpijskich

4 - Polska na ten moment może wystawić trzech reprezentantów, ale jest szansa na czterech i tym samym rywalizację drużynową

5 - Zawody Pucharu Świata

Narciarstwo alpejskie

1 - 11 kompletów medali; po pięć konkurencji kobiet i mężczyzn: zjazd, supergigant, slalom gigant, slalom, superkombinacja oraz po raz pierwszy zmagania drużyn mieszanych

2 - Maksymalna liczba 320 mężczyzn i kobiet. Maksymalnie 22 osób z jednego kraju, ale jedną płeć może reprezentować nie więcej niż 14 osób. W konkurencji indywidualnej może startować najwyżej czterech reprezentantów jednego kraju

3 - 22 stycznia zostanie opublikowana Olimpijska Lista Punktacyjna FIS, która wskaże liczbę miejsc dla każdego kraju

4 - Polsce przysługują obecnie dwa miejsca, ale może się to zmienić

5 - Zawody Pucharu Świata

Narciarstwo dowolne

1 - 10 kompletów medali: 5 kobiet i 5 mężczyzn

Konkurencje: jazda po muldach, skoki akrobatyczne, ski cross, halfpipe, slope style

2 - Maksymalna liczba 282 kobiet i mężczyzn. Z jednego kraju maksymalnie może być 30 zawodników, ale nie więcej niż 16 jednej płci i nie więcej niż czterech w jednej konkurencji

3 - Od 1 lipca 2016 do 21 stycznia 2018 trzeba znaleźć się w czołowej "30" zawodów Pucharu Świata lub mistrzostwach świata w danej konkurencji oraz posiadać minimalną liczbę punktów na Olimpijskiej Liście Punktacyjnej

4 - Z Polaków powyższe warunki spełnia obecnie tylko Karolina Riemen-Żerebecka w ski crossie

5 - Zawody Pucharu Świata

Saneczkarstwo

1 - 4 komplety medali: jedynki kobiet i mężczyzn, dwójki mężczyzn, sztafety

2 - Wystartuje 40 męskich jedynek (maks. trzy z jednego kraju), 30 kobiecych jedynek (maks. trzy z jednego kraju) i 20 dwójek (maks. dwie z jednego kraju)

3 - Imienne kwalifikacje można zdobywać w zawodach PŚ. Decydować będzie kolejność w rankingu na dzień 31 grudnia

4 - Optymistycznie związek liczy, że Polskę reprezentować będzie osiem osób. W Soczi było pięcioro biało-czerwonych

5 - Zawody Pucharu Świata

Short track

1 - 8 kompletów medali

kobiety: 3 konkurencje indywidualne (500 m, 1000 m, 1500 m) oraz sztafeta 3000 m

mężczyźni: 3 konkurencje indywidualne (500 m, 1000 m, 1500 m) oraz sztafeta 5000 m

2 - 120 zawodników, po 60 kobiet i mężczyzn. Z każdego kraju maksymalnie po pięć kobiet i mężczyzn, jeśli ma on prawo wystawić sztafetę. W przypadku braku sztafety maksymalnie po trzech przedstawicieli każdej płci

3 - Miejsca dla kraju można zdobyć w czterech tegorocznych zawodach Pucharu Świata, które mają charakter kwalifikacjami olimpijskimi

4 - Związek ma nadzieję na kwalifikację kobiecej sztafety. Indywidualnie największe szanse mają Natalia Maliszewska, Magdalena Warakomska i Bartosz Konopko

5 - Zawody Pucharu Świata, mistrzostwa Europy w Dreźnie (12-14 stycznia)

Skeleton

1 - 2 komplety medali: jedynki kobiet i mężczyzn

2 - 30 mężczyzn i 20 kobiet - na podstawie rankingu. Wśród mężczyzn trzy kraje mogą wystawić po trzech zawodników i sześć po dwóch. Wśród kobiet mogą być dwa kraje z trzema zawodniczkami i cztery z dwoma

3 - Kwalifikacje zdobywa się do 14 stycznia w zawodach IBSF

4 - Z Polaków poprzedni sezon najwyżej w rankingu IBSF zakończyła Marta Orłowska - na 81. miejscu

5 - Zawody Pucharu Świata

Skoki narciarskie

1 - 4 komplety medali: trzy konkursy męskie (dwa indywidualne na skoczniach normalnej i dużej oraz drużynowy na dużej) i jeden kobiecy (indywidualny na normalnej)

2 - Maksymalnie wystartuje 65 zawodników i 35 zawodniczek. W konkursie drużynowym 12 zespołów. Każdy kraj może maksymalnie reprezentować cztery kobiety i czterech mężczyzn.

3 - FIS zdecydowała, że warunkiem koniecznym do startu w Pjongczangu jest wywalczenie w trakcie całej kariery punktów w zawodach Pucharu Świata lub Letniej Grand Prix. W ostateczności zdobycie punktów Pucharu Kontynentalnego w okresie 1 lipiec 2016 - 21 stycznia 2018

4 - Polska ma obecnie cztery miejsca w rywalizacji mężczyzn

5 - Zawody Pucharu Świata

Snowboard

1 - 10 kompletów medali: po pięć kobiet i mężczyzn

Konkurencje: slalom gigant równoległy, cross, halfpipe, slopestyle i po raz pierwszy skoki Big Air

2 - Maksymalnie 258 kobiet i mężczyzn. Z jednego kraju maksymalnie może być 26 zawodników, ale nie więcej niż 14 jednej płci i nie więcej niż czterech w jednej konkurencji (slopestyle i skoki Big Air w tym zakresie traktowane są razem jako jedna konkurencja)

3 - Od 1 lipca 2016 do 21 stycznia 2018 trzeba znaleźć się w czołowej "30" zawodów Pucharu Świata lub mistrzostwach świata w danej konkurencji oraz posiadać minimalną liczbę punktów FIS

4 - Polsce przysługują obecnie cztery miejsca (w tym trzy kobiece) w slalomie równoległym oraz jedno męskie i jedno żeńskie w crossie

5 - Zawody Pucharu Świata