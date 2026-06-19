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Groźny wypadek partnerki słynnego kolarza. Ma złamaną szczękę

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:26
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Groźny wypadek partnerki słynnego kolarza. Ma złamaną szczękę
Groźny wypadek partnerki słynnego kolarza. Ma złamaną szczękę/East News
Urska Zigart na ostatnim kilometrze czwartkowego etapu wyścigu Dookoła Szwajcarii w Locarno uczestniczyła w groźnym wypadku. Partnerka słynnego kolarza, Tadeja Pogacara straciła panowanie nad rowerem i upadła na asfalt. Słoweńska kolarka doznała złamania szczęki w wypadku.

Kolarka straciła panowanie nad rowerem

29-latka jadąc z dużą prędkością straciła panowanie nad rowerem na progu zwalniającym i upadła. Następnie przez kilka metrów sunęła po asfalcie.

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Po kilku badaniach lekarskich u Urski zdiagnozowano złamanie szczęki. Na szczęście podczas badań nie stwierdzono żadnych innych urazów. Sztab medyczny ekipy analizuje obecnie kolejne kroki niezbędne do zapewnienia jej jak najlepszego leczenia i jak najszybszego powrotu do zdrowia - dodano.

Zigart po wypadku była przytomna

Zigart, choć przez chwilę leżała nieruchomo na ulicy, po wypadku była przytomna. Jak poinformowały słoweńskie media, rozmawiała ze swoim partnerem. Czterokrotny słoweński zwycięzca Tour de France startuje w męskim wyścigu Dookoła Szwajcarii i po dwóch etapach jest liderem klasyfikacji generalnej.

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Źródło PAP
Tematy: wypadekpartnerkaTadej Pogacarkolarastwo
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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