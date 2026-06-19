Groźny wypadek partnerki słynnego kolarza. Ma złamaną szczękę

Kolarka straciła panowanie nad rowerem

29-latka jadąc z dużą prędkością straciła panowanie nad rowerem na progu zwalniającym i upadła. Następnie przez kilka metrów sunęła po asfalcie.

Po kilku badaniach lekarskich u Urski zdiagnozowano złamanie szczęki. Na szczęście podczas badań nie stwierdzono żadnych innych urazów. Sztab medyczny ekipy analizuje obecnie kolejne kroki niezbędne do zapewnienia jej jak najlepszego leczenia i jak najszybszego powrotu do zdrowia - dodano.

Zigart po wypadku była przytomna

Zigart, choć przez chwilę leżała nieruchomo na ulicy, po wypadku była przytomna. Jak poinformowały słoweńskie media, rozmawiała ze swoim partnerem. Czterokrotny słoweński zwycięzca Tour de France startuje w męskim wyścigu Dookoła Szwajcarii i po dwóch etapach jest liderem klasyfikacji generalnej.