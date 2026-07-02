Tour de France 2026: Kwiatkowski pobije kolejny rekord. Dwóch Polaków na starcie Wielkiej Pętli

Kwiatkowski zapisuje się w historii

Tegoroczna edycja Tour de France rozpocznie się w sobotę w Barcelonie. W gronie uczestników nie zabraknie dwóch reprezentantów Polski – Michała Kwiatkowskiego oraz Kamila Gradka.

Dla Kwiatkowskiego będzie to już 11. start w Wielkiej Pętli. Żaden inny polski kolarz nie występował w Tour de France tak wiele razy, dzięki czemu doświadczony zawodnik umocni swoją pozycję jako rekordzista pod tym względem.

Polskie ślady w Tour de France

Historia polskich akcentów w Tour de France sięga znacznie wcześniej niż pierwsze starty zawodników reprezentujących Polskę. Przed i po II wojnie światowej w wyścigu rywalizowało wielu kolarzy polskiego pochodzenia.

Największy sukces odniósł Roger Walkowiak, który wygrał Tour de France w 1956 roku. Do grona najwybitniejszych należeli również Jean Stablinski (Jan Stablewski), mistrz świata zawodowców z 1962 roku i triumfator pięciu etapów Tour de France, oraz Jean Graczyk, dwukrotny zwycięzca klasyfikacji punktowej oraz pięciokrotny zwycięzca etapowy.

Lang i Piasecki przecierali szlaki

Pierwszym kolarzem reprezentującym Polskę w Tour de France był Czesław Lang, który zadebiutował w 1984 roku. Później wystąpił jeszcze w edycjach z 1985 i 1987 roku.

W 1987 roku na trasie towarzyszył mu Lech Piasecki, mistrz świata amatorów z 1985 roku. Piasecki przeszedł do historii jako jedyny Polak, który założył żółtą koszulkę lidera Tour de France. Utrzymał ją jednak tylko przez jeden dzień, ponieważ na początku wyścigu w Berlinie rozegrano dwa etapy tego samego dnia.

Siedem polskich zwycięstw etapowych

Dotychczas Polacy odnieśli siedem zwycięstw etapowych w historii Tour de France.

Najwięcej triumfów ma Rafał Majka, który wygrał trzy etapy – dwa w 2014 roku i jeden w 2015. Michał Kwiatkowski zwyciężał dwukrotnie, w 2020 i 2023 roku. Po jednym etapie wygrali także Zenon Jaskuła (1993) oraz Maciej Bodnar (2017).

Największe sukcesy Polaków

Rafał Majka pozostaje jedynym Polakiem, który dwukrotnie wygrał klasyfikację Tour de France. W latach 2014 i 2016 zdobył koszulkę najlepszego górala.

Najwyższe miejsce Polaka w klasyfikacji generalnej należy natomiast do Zenona Jaskuły, który w 1993 roku ukończył wyścig na trzeciej pozycji. To do dziś najlepszy wynik reprezentanta Polski w historii Tour de France.