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Ronaldo czy Modrić? Czwartkowe mecze wyłonią kolejnych uczestników 1/8 finału

Kacper Kilanowski
dzisiaj, 11:11
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Ronaldo czy Modrić? Czwartkowe mecze wyłonią kolejnych uczestników 1/8 finału
Ronaldo czy Modrić? Czwartkowe mecze wyłonią kolejnych uczestników 1/8 finału/PAP/EPA
Hiszpania, Portugalia, Chorwacja, Austria, Szwajcaria i Algieria powalczą w czwartek o trzy ostatnie przepustki do 1/8 finału mistrzostw świata. Największe emocje budzi starcie Portugalii z Chorwacją, w którym naprzeciw siebie staną dwie legendy światowego futbolu – Cristiano Ronaldo i Luka Modrić.

Po środowych spotkaniach obsadzonych jest już dziesięć miejsc w 1/8 finału mundialu. O trzy kolejne bilety do fazy pucharowej powalczy sześć reprezentacji. Kibice obejrzą mecze Hiszpanii z Austrią, Portugalii z Chorwacją oraz Szwajcarii z Algierią.

Hiszpania chce przełamać mundialową niemoc

Czwartkowe zmagania otworzy mecz Hiszpanii z Austrią w Inglewood pod Los Angeles. Mistrzowie Europy bez większych problemów przebrnęli przez fazę grupową, odnieśli dwa zwycięstwa, raz zremisowali i jako jedna z nielicznych drużyn nie stracili jeszcze gola.

Przed zespołem prowadzonym przez Luisa de la Fuente stoi jednak znacznie trudniejsze wyzwanie. Hiszpanie od triumfu na mundialu w 2010 roku nie potrafili wygrać żadnego meczu w fazie pucharowej mistrzostw świata. Selekcjoner podkreśla, że jego młoda drużyna rozwija się z każdym spotkaniem, ale teraz margines błędu już nie istnieje.

Dodatkowym wyzwaniem będzie pierwszy podczas tegorocznego mundialu pojedynek z europejskim rywalem.

Austria liczy na zatrzymanie Yamala

Reprezentacja Austrii awansowała do fazy pucharowej w dramatycznych okolicznościach. O jej sukcesie przesądził gol Sasy Kalajdzicia zdobyty w szóstej minucie doliczonego czasu gry w meczu z Algierią (3:3).

Trener Ralf Rangnick nie ukrywa, że kluczem do sprawienia niespodzianki będzie ograniczenie wpływu Lamine'a Yamala na grę Hiszpanii. Niemiecki szkoleniowiec uważa młodego skrzydłowego za jednego z największych talentów światowego futbolu i zapowiada, że jego zespół zrobi wszystko, by odciąć go od podań.

Ronaldo kontra Modrić. Ostatni taniec legend

Największym wydarzeniem dnia będzie jednak spotkanie Portugalii z Chorwacją w Toronto. Naprzeciw siebie staną Cristiano Ronaldo i Luka Modrić – dwaj wybitni piłkarze urodzeni w 1985 roku, dla których tegoroczny mundial może być ostatnim występem na największej piłkarskiej scenie.

Obaj przez sześć sezonów wspólnie występowali w Realu Madryt, zdobywając najważniejsze klubowe trofea. Tym razem jeden z nich zakończy jednak marzenia o mistrzostwie świata.

Cristiano Ronaldo ma na koncie mistrzostwo Europy z 2016 roku oraz dziesięć bramek zdobytych w mundialach, jednak nigdy nie trafił do siatki w fazie pucharowej mistrzostw świata. Luka Modrić z kolei poprowadził Chorwację do srebrnego medalu mundialu w 2018 roku oraz brązu cztery lata później.

Na przebieg spotkania może wpłynąć również pogoda. Mecz rozpocznie się wieczorem czasu lokalnego, a prognozy przewidują temperaturę sięgającą nawet 37 stopni Celsjusza.

Petković zmierzy się z byłymi podopiecznymi

Najmniej medialnym, ale niepozbawionym ciekawych wątków spotkaniem będzie rywalizacja Szwajcarii z Algierią w Vancouver.

Dla selekcjonera Algierczyków Vladimira Petkovicia będzie to wyjątkowy mecz. Szkoleniowiec w latach 2014–2021 prowadził reprezentację Szwajcarii, z którą awansował między innymi do 1/8 finału mistrzostw świata w 2018 roku oraz ćwierćfinału Euro 2021.

Petković przekonuje jednak, że znajomość szwajcarskich piłkarzy nie będzie miała większego znaczenia. Jak podkreśla, we współczesnym futbolu wszyscy doskonale się znają, a o zwycięstwie zdecyduje przede wszystkim dyspozycja dnia. Jego zdaniem Algieria będzie musiała zagrać na maksimum swoich możliwości, aby sprawić niespodziankę.

Program czwartkowych meczów MŚ

2 lipca (czwartek)

21:00 – Hiszpania – Austria (Inglewood/Los Angeles)

Noc z 2 na 3 lipca

01:00 – Portugalia – Chorwacja (Toronto)

05:00 – Szwajcaria – Algieria (Vancouver)

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Źródło PAP
Tematy: Cristiano Ronaldomundial 2026Luka Modric
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