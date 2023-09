Siniaki pod oczami i zadrapania na policzkach to dla szczypiornistek chleb powszedni. Piłka ręczna to sport bardzo kontaktowy. Niekiedy brutalny, ale to nie odstrasza od niego pięknych dziewczyn.

1/28 Patrycja Królikowska (Polska) następna MIG Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję