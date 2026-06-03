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David Beckham trafi na Hollywoodzką Aleję Gwiazd

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 10:47
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David Beckham trafi na Hollywoodzką Aleję Gwiazd
David Beckham trafi na Hollywoodzką Aleję Gwiazd/East News
David Beckham trafi na słynną Hollywoodzką Aleję Gwiazd. Jego gwiazda zostanie odsłonięta podczas ceremonii 12 czerwca, już w trakcie mistrzostw świata - oficjalnie ogłosiła Izba Handlowa w Hollywood.

Na uroczystości przemówi Tom Cruise

Uroczystość odbędzie się w dniu pierwszego mundialowego meczu reprezentacji USA - z Paragwajem. W trakcie uroczystości w Los Angeles przemawiać będą aktor Tom Cruise i Victoria Beckham, była członkini zespołu Spice Girls i żona byłego piłkarza m.in. Manchesteru United, Realu Madryt czy AC Milan.

Rola Beckhama w zwiększaniu popularności piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych i jego trwały wpływ na sport, rozrywkę i kulturę globalną sprawiają, że ten hołd jest szczególnie znaczący - powiedziała Ana Martinez, producentka ceremonii.

Beckham właścicielem Interu Miami

Beckham, pasowany na rycerza przez króla Karola III w 2025 roku, zajmuje centralne miejsce w panteonie brytyjskiego futbolu. Był kapitanem piłkarskiej reprezentacji Anglii przez sześć lat, a w historii Manchesteru United zapisał się triumfując w Lidze Mistrzów w 1999 roku.

Spróbował też szczęścia w Stanach Zjednoczonych w LA Galaxy, po czym wrócił do Europy i rok występował w Paris Saint-Germain, gdzie zakończył karierę w 2013 roku. Obecnie 51-letni były piłkarz jest współwłaścicielem Interu Miami, klubu, w którym występuje słynny Argentyńczyk Lionel Messi.

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Źródło PAP
Tematy: HollywoodDavid Beckhamaleja gwiazd
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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