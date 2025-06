Beckham wyróżniony za swoje osiągnięcia

Beckham jest wśród ponad 1200 honorowych laureatów z okazji urodzin Karola III. Wyróżnieni otrzymali tytuły za swoje osiągnięcia, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy poświęcili swój czas służbie publicznej.

Reklama

Oficjalne urodziny króla Karola zostaną uczczone coroczną paradą wojskową"„Trooping the Colour" w Londynie w sobotę. Jego prawdziwe urodziny przypadają 14 listopada.

Kolejne odznaczenie do kolekcji Beckhama

To nie pierwsze odznaczenie dla 50-letniego Beckhama. W 2003 otrzymał Order Imperium Brytyjskiego. Tytuł szlachecki miał mu zostać nadany już wcześniej, w 2014 roku, jednak komitet odpowiedzialny za te nagrody sprzeciwił się mianowaniu, powołując się na obawy podatkowe.

Beckham przyjaźni się z królem Karolem

Beckhamowie od lat są blisko z rodziną królewską. Zostali zaproszeni na ślub księcia Williama i Kate Middleton w 2011 roku, a także księcia Harry'ego i Meghan Markle w 2018 roku. Jak podaje "The Sun", były piłkarz przyjaźni się z królem Karolem. Szczególnie zbliżyć ich do siebie miała pasja do ogrodnictwa. W czerwcu 2024 roku król oficjalnie mianował Beckhama ambasadorem Królewskiej Fundacji.