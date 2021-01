Należący do Davida Beckhama klub piłkarskiej ligi MLS Inter Miami prawdopodobnie będzie musiał zmienić nazwę. To efekt przegranego w sądzie na Florydzie sporu z Interem Mediolan, który zastrzegł na rynku amerykańskim prawa do wizerunku.

Jeśli kolejna instancja podtrzyma tę decyzję, Beckham będzie musiał poszukać nowej nazwy dla drużyny grającej od ubiegłego roku w MLS. Jego prawnicy argumentowali, że inne kluby również tak się nazywają, w USA choćby Inter Nashville i Inter Atlanta. Mediolańczycy podkreślili jednak, że nie są to zespoły zawodowe. Inter Mediolan posiada na rynku amerykańskim zastrzeżone prawo do nazwy od 2014 roku. W 2019 roku złożył skargę do Urzędu Patentowego USA, który przyznał, że używanie tej nazwy przez klub MLS jest "problematyczne". W swojej bogatej karierze piłkarskiej Beckham dwukrotnie krótko grał w innym klubie z Mediolanu - AC Milan.