Cucurella wytatuował sobie twarz selekcjonera Hiszpanii. ZOBACZ FOTO

Cucurella wytatuował twarz trenera na lewej ręce
Tatuaż, zaprezentowany przez 28-letniego bocznego obrońcę na Instagramie, pojawił się na lewej ręce piłkarza. Przedstawia podobiznę trenera oraz wywalczone trofeum. Obietnica dotrzymana - napisał.
Przed mundialem obiecał, że zdecyduje się na taki krok, jeśli Hiszpanie zatriumfują. W finale w East Rutherford pokonali broniącą tytułu Argentynę 1:0 po dogrywce.
Cucurella i de la Fuente znają się od lat
Cucurella jest szczególnie przywiązany do de la Fuente, z którym pracował jeszcze jako junior. To wspaniały człowiek i wybitny trener - mówił o 65-letnim obecnie szkoleniowcu.
Piłkarz, który odegrał także ważną rolę w triumfie Hiszpanii w Euro 2024, jest obecnie zawodnikiem Realu Madryt. Do ekipy wicemistrza kraju przeniósł się latem bieżącego roku z Chelsea Londyn.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.