Cucurella wytatuował sobie twarz selekcjonera Hiszpanii. ZOBACZ FOTO

Cucurella wytatuował twarz trenera na lewej ręce

Tatuaż, zaprezentowany przez 28-letniego bocznego obrońcę na Instagramie, pojawił się na lewej ręce piłkarza. Przedstawia podobiznę trenera oraz wywalczone trofeum. Obietnica dotrzymana - napisał.

Przed mundialem obiecał, że zdecyduje się na taki krok, jeśli Hiszpanie zatriumfują. W finale w East Rutherford pokonali broniącą tytułu Argentynę 1:0 po dogrywce.

Cucurella i de la Fuente znają się od lat

Cucurella jest szczególnie przywiązany do de la Fuente, z którym pracował jeszcze jako junior. To wspaniały człowiek i wybitny trener - mówił o 65-letnim obecnie szkoleniowcu.

Piłkarz, który odegrał także ważną rolę w triumfie Hiszpanii w Euro 2024, jest obecnie zawodnikiem Realu Madryt. Do ekipy wicemistrza kraju przeniósł się latem bieżącego roku z Chelsea Londyn.