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Cucurella wytatuował sobie twarz selekcjonera Hiszpanii. ZOBACZ FOTO

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:43
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Cucurella wytatuował sobie twarz selekcjonera Hiszpanii. ZOBACZ FOTO
Cucurella wytatuował sobie twarz selekcjonera Hiszpanii. ZOBACZ FOTO/Shutterstock
Marc Cucurella dotrzymał słowa. Hiszpan przed mundialem złożył obietnicę, że wytatuuje sobie na skórze twarz selekcjonera Luisa de la Fuente, jeśli prowadzona przez niego drużyna narodowa zdobędzie mistrzostwo świata. Warunek został spełniony, a piłkarz wywiązał się z ze złożonego zobowiązania.

Cucurella wytatuował twarz trenera na lewej ręce

Tatuaż, zaprezentowany przez 28-letniego bocznego obrońcę na Instagramie, pojawił się na lewej ręce piłkarza. Przedstawia podobiznę trenera oraz wywalczone trofeum. Obietnica dotrzymana - napisał.

Przed mundialem obiecał, że zdecyduje się na taki krok, jeśli Hiszpanie zatriumfują. W finale w East Rutherford pokonali broniącą tytułu Argentynę 1:0 po dogrywce.

Cucurella i de la Fuente znają się od lat

Cucurella jest szczególnie przywiązany do de la Fuente, z którym pracował jeszcze jako junior. To wspaniały człowiek i wybitny trener - mówił o 65-letnim obecnie szkoleniowcu.

Piłkarz, który odegrał także ważną rolę w triumfie Hiszpanii w Euro 2024, jest obecnie zawodnikiem Realu Madryt. Do ekipy wicemistrza kraju przeniósł się latem bieżącego roku z Chelsea Londyn.

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Źródło PAP
Tematy: selekcjoner reprezentacjitatuażMarc Cucurella
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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