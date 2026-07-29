Rewolucja w przepisach piłki nożnej. Bramkarze muszą mieć się na baczności

Nowe przepisy w Premier League i Women’s Super League
Nowe przepisy zostaną przetestowane w tym sezonie w kilku ligach angielskich, w tym na najwyższym poziomie męskich rozgrywek w Premier League oraz kobiecych - Women’s Super League.
Od niedawna obowiązuje przepis nakazujący zejście z boiska na minutę piłkarzowi, któremu musiała być udzielona pomoc, niezależnie od tego, czy było to następstwem faulu. Zasada ta nie obowiązywała bramkarzy, co według wielu obserwatorów było wykorzystywane w celu taktycznego przerywania spotkania.
Trener będzie miał 10 sekund na wskazanie zawodnika
Teraz Międzynarodowa Rada Piłkarska (IFAB), zajmująca się regułami gry, postanowiła to zmienić. Trener będzie miał 10 sekund na wskazanie zawodnika, który opuści na minutę boisko zamiast bramkarza. Jeśli tego nie zrobi, na aut zostanie odesłany kapitan. Wyjątkiem będą sytuacje, w których golkiper będzie wymagał natychmiastowej pomocy medycznej np. po zderzeniu z przeciwnikiem, w przypadku podejrzenia wstrząśnienia mózgu lub krwawienia.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.