Wisła Płock - Cracovia Kraków 0:1 (0:1)
Bramki: 0:1 Florian Loshaj (12).
Żółta kartka - Wisła Płock: Jakub Rzeźniczak, Damian Zbozień. Cracovia Kraków: Michal Siplak, Filip Piszczek. Czerwona kartka - Cracovia Kraków: Matej Rodin (90+1-faul).
Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa). Mecz bez udziału publiczności.
Wisła Płock: Krzysztof Kamiński - Damian Zbozień, Alan Uryga (38. Milan Obradovic), Jakub Rzeźniczak, Piotr Tomasik - Filip Lesniak, Dusan Lagator, Torgil Gjertsen, Damian Rasak (71. Mateusz Szwoch), Giorgi Merebaszwili - Mateusz Lewandowski (60. Dawid Kocyła).
Cracovia Kraków: Karol Niemczycki - Cornel Rapa, Dawid Szymonowicz, Matej Rodin, Michal Siplak - Damir Sadikovic, Florian Loshaj (72. Milan Dimun), Ivan Fiolic (63. Thiago), Pelle van Amersfoort - Sergiu Hanca (63. Tomas Vestenicky), Rivaldinho (72. Filip Piszczek).