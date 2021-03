Jak donosi onet.pl 23-letni zawodnik podczas ucieczki ulicami miasta spowodował stłuczkę i zbiegł z miejsca zdarzenia porzucając rozbite auto.

Piłkarz w poniedziałek zgłosił się na policję. Za samo niezatrzymanie się do kontroli grozi do kilku lat więzienia. To jednak nie koniec jego kłopotów. Według Onetu, klub zamierza rozwiązać z nim kontrakt.