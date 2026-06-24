Didier Deschamps opuści mecz Francji na mundialu. Powodem śmierć matki

Trudne chwile selekcjonera „Trójkolorowych”

Jak przekazała federacja, Deschamps o śmierci matki dowiedział się we wtorek rano. W związku z rodzinną tragedią opuści piątkowe spotkanie z Norwegią, które zostanie rozegrane na Gillette Stadium w Foxborough.

Podczas jego nieobecności obowiązki pierwszego trenera przejmie wieloletni asystent Guy Stephan.

Ważny mecz o pierwsze miejsce w grupie

Starcie z Norwegią będzie miało duże znaczenie dla układu tabeli. Obie drużyny walczą o pierwszą lokatę w grupie przed rozpoczęciem fazy pucharowej turnieju.

Francuzi przystąpią do meczu po dwóch zwycięstwach odniesionych w dotychczasowych spotkaniach mundialu. Podopieczni Deschampsa pokonali Senegal 3:1 oraz Irak 3:0, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy.

Federacja wyraziła wsparcie

Prezes Francuskiej Federacji Piłkarskiej, Philippe Diallo, przekazał selekcjonerowi i jego rodzinie słowa wsparcia.

Federacja złożyła również szczere kondolencje oraz zaapelowała o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym czasie.

Jeden z najbardziej utytułowanych trenerów Francji

57-letni Didier Deschamps prowadzi reprezentację Francji od 2012 roku. W tym czasie stał się jednym z najbardziej utytułowanych szkoleniowców w historii francuskiego futbolu.

Pod jego wodzą Francuzi sięgnęli po mistrzostwo świata w 2018 roku, zdobyli srebrny medal mundialu w 2022 roku, wywalczyli wicemistrzostwo Europy podczas Euro 2016 oraz triumfowali w Lidze Narodów UEFA w 2021 roku.

Nieobecność Deschampsa przy linii bocznej będzie więc wyjątkową sytuacją dla reprezentacji Francji, która mimo trudnych okoliczności będzie walczyć o komplet zwycięstw w fazie grupowej turnieju.