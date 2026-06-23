Mihai Popa pierwszym letnim wzmocnieniem Motoru Lublin

Kontrakt do 2028 roku

25-letni golkiper podpisał z Motorem Lublin umowę obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku. Kontrakt zawiera również opcję przedłużenia współpracy o kolejnych 12 miesięcy.

Transfer Popi jest pierwszym oficjalnym ruchem kadrowym lubelskiego klubu przed startem nowego sezonu ekstraklasy.

Następca Ivana Brkicia

Mierzący 190 cm wzrostu bramkarz ma wypełnić lukę po Ivanie Brkiciu. Chorwacki golkiper opuścił Motor i przeniósł się do Legii Warszawa, dlatego działacze klubu zdecydowali się na sprowadzenie zawodnika z międzynarodowym doświadczeniem.

Wychowanek akademii Gheorghe Hagiego

Piłkarską przygodę Mihai Popa rozpoczął już jako ośmiolatek w renomowanej Gheorghe Hagi Football Academy. W seniorskim futbolu zadebiutował w barwach Farulu Konstanca w wieku 18 lat.

W kolejnych latach reprezentował barwy takich klubów jak Astra Giurgiu, Rapid Bukareszt oraz FC Voluntari. W 2023 roku trafił do włoskiego Torino FC, a po powrocie do Rumunii występował w CFR Cluj.

To właśnie z tego klubu przeniósł się do Motoru Lublin.

Reprezentacyjne doświadczenie

Nowy bramkarz Motoru ma również za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Rumunii. Zdobyte doświadczenie na arenie międzynarodowej ma pomóc mu w szybkim odnalezieniu się w realiach polskiej ekstraklasy.

Władze Motoru liczą, że Popa stanie się ważnym ogniwem zespołu i godnie zastąpi Ivana Brkicia między słupkami lubelskiej drużyny.