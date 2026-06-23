Cristiano Ronaldo dołączył do Grzegorza Laty. Portugalczyk pnie się w klasyfikacji wszech czasów MŚ

Ronaldo w elitarnym gronie

Wtorkowe spotkanie z Uzbekistanem było wyjątkowe dla Cristiano Ronaldo. Portugalczyk dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, pomagając swojej reprezentacji odnieść efektowne zwycięstwo 5:0.

Dzięki tym trafieniom legendarny napastnik zwiększył swój dorobek do 10 bramek zdobytych w finałach mistrzostw świata. Pozwoliło mu to awansować na dziesiąte miejsce w klasyfikacji wszech czasów, które dzieli obecnie z siedmioma innymi piłkarzami.

W tym gronie znajduje się również były kapitan reprezentacji Polski Grzegorz Lato, który swoje 10 mundialowych goli zdobył podczas trzech turniejów rozgrywanych w latach 1974–1982.

Historyczny rekord Portugalczyka

Ronaldo może pochwalić się jeszcze jednym wyjątkowym osiągnięciem. Jest jedynym piłkarzem w historii, który zdobywał bramki w sześciu różnych edycjach mistrzostw świata.

Swoją niezwykłą serię rozpoczął podczas mundialu w 2006 roku i kontynuuje ją aż do obecnego turnieju. Żaden inny zawodnik nie potrafił utrzymać takiej skuteczności przez tak długi okres na najważniejszej piłkarskiej scenie świata.

Messi pozostaje liderem

Na czele klasyfikacji najlepszych strzelców mistrzostw świata pozostaje Lionel Messi. Argentyńczyk ma już 18 goli zdobytych w finałach MŚ, z czego pięć trafił podczas tegorocznego turnieju.

Drugie miejsce ex aequo zajmują Miroslav Klose i Kylian Mbappe, którzy zgromadzili po 16 bramek. Tuż za nimi plasuje się brazylijski Ronaldo z dorobkiem 15 trafień.

Czołówka klasyfikacji strzelców wszech czasów MŚ:

Lionel Messi (Argentyna) – 18 goli

Miroslav Klose (Niemcy) – 16

Kylian Mbappe (Francja) – 16

Ronaldo (Brazylia) – 15

Gerd Mueller (Niemcy) – 14

Just Fontaine (Francja) – 13

Pele (Brazylia) – 12

Sandor Kocsis (Węgry) – 11

Juergen Klinsmann (Niemcy) – 11

Helmut Rahn (NRF) – 10

Teofilo Cubillas (Peru) – 10

Grzegorz Lato (Polska) – 10

Gary Lineker (Anglia) – 10

Gabriel Batistuta (Argentyna) – 10

Thomas Mueller (Niemcy) – 10

Harry Kane (Anglia) – 10

Cristiano Ronaldo (Portugalia) – 10

Polacy wśród mundialowych snajperów

W historii mistrzostw świata tylko nieliczni zawodnicy potrafili zdobywać bramki podczas kilku turniejów. W gronie piłkarzy, którzy trafiali do siatki w trzech różnych mundialach, znajdują się m.in. Grzegorz Lato i Andrzej Szarmach.

Jeszcze bardziej imponująco prezentują się osiągnięcia Pelego, Uwe Seelera i Miroslava Klose, którzy zdobywali gole na czterech turniejach. Jednak pod tym względem Ronaldo pozostaje bezkonkurencyjny – jego bramki w sześciu edycjach mistrzostw świata to rekord, który może pozostać niepobity przez wiele lat.