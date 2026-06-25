Mundial 2026. RPA w 1/16 finału mistrzostw świata. Korea musi czekać

Historyczny awans RPA

Zespół "Bafana Bafana" po raz pierwszy w historii awansował do fazy pucharowej. Zdecydowała o tym bramka Thapelo Maseko, którą zdobył w 63. minucie spotkania. We wcześniejszych trzech startach w MŚ Republika Południowej Afryki odpadała z turnieju po rundzie grupowej.

Koreańczykom, którzy mieli na koncie trzy punkty (wygrana z Czechami 2:1), w ostatnim pojedynku wystarczyłby remis, by zająć miejsce premiowane awansem do 1/16 finału. Azjaci zajęli trzecią lokatę w tabeli i muszą czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach, po których okaże się, czy znaleźli się wśród ośmiu najlepszych ekip z tych miejsc, które również pozostaną w grze.

Korea chciała awansować najmniejszym kosztem

Mecz nie był pasjonującym widowiskiem, choć więcej ochoty do kreowania akcji ofensywnych przejawiali piłkarze RPA. Koreańczycy jedynie na początku spotkania poważniej zagrozili bramce rywala - w drugiej minucie Kim Minjae głową był bliski otwarcia wyniku, lecz jego uderzenie obronił obrońca Aubrey Modiba. Potem to reprezentacja RPA częściej utrzymywała się przy piłce i szukała swoich szans. Bardzo aktywny był Maseko, który sprawiał przeciwnikom sporo kłopotów.

W 17. min Evidence Makgopy nieczysto uderzył głową i piłka poszybowała obok słupka. Jeszcze lepszą okazję zmarnował ten sam zawodnik, gdy jego dobitka - po strzale Thalente Mbathy - trafiła w leżącego bramkarza.

Maseko autorem zwycięskiego gola

Jedyny gol padł w 65. minucie po akcji wprowadzonego kilkadziesiąt sekund wcześniej Tshepanga Moremiego. Maseko miał sporo czasu w polu karnym, by przyjąć piłkę i dokładnie przymierzyć przy samym słupku. Koreański golkiper Kim Seunggyu nie sięgnął futbolówki.

Azjaci dopiero po stracie gola zaczęli grać intensywniej, ale defensywa "Bafana Bafana" spisywała się niemal bezbłędnie. Piłkarze RPA w 1/16 finału zmierzą się z drugim zespołem grupy B – Kanadą. To spotkanie odbędzie się w niedzielę o godz. 21 w Los Angeles.