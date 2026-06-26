Dziennik Gazeta Prawana logo

Mundial 2026. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio i Paris Hilton kibicowali reprezentacji USA

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:39
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Mundial 2026. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio i Paris Hilton kibicowali reprezentacji USA
Mundial 2026. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio i Paris Hilton kibicowali reprezentacji USA/PAP/EPA
Turcja wygrała z USA 3:2 (2:1) w meczu grupy D mistrzostw świata, który odbył się w Inglewood koło Los Angeles, ale już wcześniej straciła szansę udziału w 1/16 finału. Natomiast współgospodarze mundialu mieli zapewniony awans. Ich porażkę na żywo z trybun obserwowali m.in. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Paris Hilton i Owen Wilson.

Selekcjoner USA oszczędzał swoich piłkarzy

Amerykanie już po dwóch kolejkach mieli zapewniony awans z pierwszego miejsca, natomiast Turcy stracili jakiekolwiek szanse. Nic więc dziwnego, że oba zespoły dokonały licznych zmian w porównaniu ze swoich poprzednim meczem.

W przypadku Amerykanów było ich aż dziewięć; w podstawowym składzie pozostali tylko Ricardo Pepi i Weston McKennie. Trener Mauricio Pochettino postanowił oszczędzić m.in. zawodników, którzy mieli na koncie po żółtej kartce. Natomiast w reprezentacji Turcji doszło do siedmiu roszad.

Turcy uciszyli kibiców gospodarzy mundialu

Początkowo wydawało się, że rozpędzeni współgospodarze mundialu nawet w tak przebudowanym składzie poradzą sobie z Turkami. Już w trzeciej minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, piłkę przyjął niepilnowany Auston Trusty i kopnął mocno z bliska przy tzw. bliższym słupku.

Kibice oszaleli z radości, ale ogłuszający doping dla gospodarzy nie zdeprymował rywali, który na przerwę schodzili z... korzystnym wynikiem. W 10. minucie - po składnej akcji zespołu - gola strzelił Arda Guler, a w 31. - Baris Yilmaz.

Ayhan bohaterem ostatniej akcji

Tuż po przerwie Amerykanie jednak wyrównali za sprawą Sebastiana Berhaltera, a w 58. minucie ich kibice mieli kolejne powody do radości, choć tym razem nie z powodu gola. Na boisko wszedł bowiem wracający po kontuzji i entuzjastycznie powitany Cristian Pulisic z AC Milan, od lat uznawany za najlepszego piłkarza Stanów Zjednoczonych, strzelec 33 goli dla reprezentacji.

Oba zespoły stwarzały kolejne okazje, ale wydawało się, że wynik remisowy już się nie zmieni. Sędzia doliczył siedem minut, a w ósmej - w zamieszaniu podbramkowym - gola na osłodę dla żegnających się z turniejem Turków strzelił z bliska Kaan Ayhan. Po tym trafieniu arbiter zakończył zawody.

Porażka nie zmieniła sytuacji Amerykanów w tabeli, pozostali na pierwszym miejscu. W innym spotkaniu grupy D Paragwaj zremisował 0:0 z Australią, której ten wynik daje awans do 1/16 finału, natomiast drużyna z Ameryki Południowej ma szansę zakwalifikować się z trzeciej lokaty.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: mundial 2026Brad PittLeonardo di Caprio
Powiązane
Holandia uniknęła Brazylii. Maroko rywalem "Pomarańczowych" w 1/16 finału mistrzostw świata
Mundial 2026. Holandia uniknęła Brazylii. Maroko rywalem "Pomarańczowych" w 1/16 finału
Mundial 2026. Sensacyjna wygrana Ekwadoru. Niemcy przełknęli gorycz porażki
Mundial 2026. Sensacyjna wygrana Ekwadoru. Niemcy musieli przełknąć gorycz porażki
Mundial 2026. Brazylia rozbiła Szkocję. Pierwszy mecz Neymara
Mundial 2026. Brazylia rozbiła Szkocję. Pierwszy mecz Neymara
oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSędzia skrzywdziła Ekwador. Kompromitujący błąd Tori Penso na mundialu »
Zobacz
|
Quiz z matematyki
Trudny quiz z matematyki. Mało kto zdobędzie 15/15
Senior w samochodzie nowe przepisy dotyczące prawa jazdy i badań lekarskich
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań
studia, student, uczelnia
Padł rekord w tegorocznej rekrutacji na studia. 45 osób na jedno miejsce
Tankowanie samochodu benzyną na stacji Orlen
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 25 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Umundurowany policjant stojący przy nowym, srebrno-niebiesko-żółtym radiowozie i patrzący na dwa ekrany kontrolerów do drona leżące na klapie bagażnika samochodu
Od 27 czerwca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny
TK
Ważny wyrok TK. Prezydent nie będzie potrzebował podpisu premiera
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj