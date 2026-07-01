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Mundial 2026. Ekwador kończył mecz w "10". Czerwona kartka za zakrycie ust

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 07:34
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Mundial 2026. Ekwador kończył mecz w "10". Czerwona kartka za zakrycie ust
Mundial 2026. Ekwador kończył mecz w "10". Czerwona kartka za zakrycie ust/PAP/EPA
Ekwador pożegnał się z mundialem. Podopieczni Sebastiana Beccacece przegrali z Meksykiem w 1/16 finału mistrzostw świata 0:2 (0:2). Zespół z Ameryki Południowej kończył mecz w "10". Czerwoną Kartką za zakrycie ust został ukarany Piero Hincapie. Rywalem współgospodarzy turnieju w kolejnej fazie będzie zwycięzca spotkania Anglii z Demokratyczną Republiką Konga.

Mora jak Pele

Mecz rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy. To pierwszy przypadek wymuszonej zmiany pory rozpoczęcia spotkania w MŚ 2026, ale już raz były kłopoty pogodowe. Potyczka Francji z Irakiem - 22 czerwca w Filadelfii - została przerwana przed rozpoczęciem drugiej połowy na dwie godziny z powodu ryzyka burzy.

W drużynie gospodarzy w pierwszym składzie wybiegł 17-letni pomocnik Gilberto Mora, zostając drugim najmłodszym zawodnikiem, który zagrał w meczu fazy pucharowej mundialu, po Brazylijczyku Pele w 1958 roku.

Meksykanie, którzy na zwycięstwo w fazie pucharowej mistrzostw świata czekali od 40 lat (czyli turnieju na ich terenie w 1986 roku), od początku meczu ruszyli do ataków. Bez większych kłopotów zepchnęli Ekwadorczyków do głębokiej defensywy, a efekty przyszły szybko.

47. gol w kadrze Jimeneza

W 22. minucie świetnie spisujący się w tej imprezie Julian Quinones dostał podanie na środku boiska, popisał się długim rajdem, który zakończył mocnym, precyzyjnym strzałem. Pochodzący z Kolumbii aktualny król strzelców saudyjskiej ekstraklasy zdobył swoją trzecią bramkę w turnieju.

Dziewięć minut później współgospodarze mundialu prowadzili już 2:0. Tym razem po błędzie defensywy Ekwadoru piłkę przejął doświadczony Raul Jimenez, podał do Quinonesa, który mu szybko odegrał, a były napastnik m.in. Benfiki Lizbona i Fulham Londyn oddał strzał w tzw. okienko.

To 47. gol w kadrze narodowej 35-letniego Jimeneza, który dzięki temu jest samodzielnym wiceliderem klasyfikacji najlepszych strzelców w historii reprezentacji Meksyku. Ustępuje tylko słynnemu Javierowi "Chicharito" Hernandezowi (52).

Hincapie "wyleciał" z boiska

W drugiej połowie Meksykanie grali spokojniej, nie forsowali tempa, ale rywale wciąż nie byli w stanie im poważnie zagrozić.

W doliczonym czasie gry na boisku zrobiło się nerwowo, głównie za sprawą Ekwadorczyków, którzy kończyli mecz w dziesiątkę. W 90+5. minucie czerwoną kartkę za zakrycie ust podczas słownej konfrontacji z rywalem zobaczył obrońca Arsenalu Londyn Piero Hincapie.

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Źródło PAP
Tematy: Meksykmundial 2026Ekwador
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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