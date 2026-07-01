Mundial 2026. Dwa gole Mbappe. Francja odesłała Szwecję do domu

Mbappe goni Messiego

Szwecja zakwalifikowała się do turnieju w Ameryce Północnej "rzutem na taśmę", pokonując w finale baraży Polskę 3:2. Można było przewidzieć, że w starciu z finalistą poprzedniego mundialu i triumfatorem z 2018 roku zespół ze Skandynawii nie zdoła nawiązać równorzędnej walki.

I rzeczywiście, Francuzi mieli ogromną przewagę i oddawali mnóstwo strzałów, ale niespodziewanie długo nie potrafili pokonać bramkarza Jacoba Widella Zetterstroema. Udało się to dopiero w końcówce pierwszej połowy, gdy indywidualną akcją popisał się Kylian Mbappe.

Był to jego 17. gol w karierze w mistrzostwach świata. Lider klasyfikacji wszech czasów Argentyńczyk Lionel Messi ma 19, ale również może jeszcze poprawić dorobek w trwającym mundialu.

Wcześniej Mbappe oddał w dogodnej sytuacji strzał w słupek, miał też nieuznaną bramkę z powodu pozycji spalonej. W obramowanie bramki efektowną przewrotką trafił także Michael Olise.

Deschamps pokłonił się Mbappe

W 53. minucie na 2:0 podwyższył Bradley Barcola i wówczas stało się praktycznie oczywiste, że faworyt nie zawiedzie. Szwedzi grali ambitnie i próbowali stwarzać sytuacje, ale zabrakło im pomysłu na sforsowanie francuskiej defensywy.

Reprezentantów "Trzech Koron" dobił Mbappe, który pokonał Zetterstroema po raz drugi w 74. minucie, skracając dystans do Messiego do jednego gola. Obaj piłkarze w bieżącej edycji MŚ mają po sześć bramek i są na czele klasyfikacji strzelców.

W końcówce selekcjoner Didier Deschamps postanowił zdjąć z boiska największą gwiazdę "Trójkolorowych". Gdy jego podopieczny podchodził do linii bocznej, szkoleniowiec pokłonił mu się kilkukrotnie.