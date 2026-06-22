Tomasiak wybrał mieszkanie. Wiemy, ile ma metrów i znamy jego cenę

Rodzice pomogli Tomasiakowi wybrać mieszkanie

Tomasiak z Mediolanu i Cortiniy d'Ampezzo wrócił z trzema krążkami. Polak sięgnął po srebrny medal w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej, brązowy medal w konkursie indywidualny na skoczni dużej i srebrny medal wspólnie z Pawłem Wąskiem w konkurs duetów.

Jedną z nagród za te sukcesy było mieszkanie, które skoczek narciarski wybrał w Mysiadle pod Warszawą. Tak naprawdę nie miałem większego problemu z wyborem mieszkania, bo bardzo pomogli mi w tym rodzice. Gdybym miał podejmować tę decyzję samodzielnie, pewnie byłoby to dla mnie znacznie trudniejsze. Dzięki ich wsparciu wszystko poszło dużo łatwiej, tym bardziej że mają większe doświadczenie i lepiej znają się na takich sprawach. Na tę chwilę wydaje mi się, że od czasu do czasu będę tu przebywał, choć jeszcze nie mam dokładnie sprecyzowanych planów. Myślę, że wszystko będzie się klarowało z czasem. Na razie trudno powiedzieć, jak często będę tu bywał, bo wiele decyzji będzie podejmowanych na bieżąco i spontanicznie - powiedział Tomasiak w rozmowie z "Faktem".

Mieszkanie Tomasiaka warte około 1 mln zł

Mieszkanie, na które zdecydował się Tomasiak ma 45 metrów kwadratowych i jest warte około 1 mln zł. Skoczkowi w jego wykończeniu pomogą rodzice.

Uważam, że rodzice będą najlepszymi osobami, które mogą mi w tym pomóc, dlatego ich wsparcie z pewnością okaże się bardzo cenne. Przy urządzaniu nowego mieszkania zawsze przydaje się pomoc, czy to przy planowaniu instalacji, czy przy projektowaniu przestrzeni i rozmieszczeniu poszczególnych elementów - zakończył Tomasiak.