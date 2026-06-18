Mama Kacpra Tomasiaka podziękowała Piesiewiczowi. Wszystkie pieniądze są na koncie skoczka narciarskiego

Piesiewicz pominął Tomasiaka

Po wybuchu afery związanej z Zondacrypto sportowcy i ich trenerze zostali bez części obiecanych nagród. Czas upływał, a pieniędzy nie było. Piesiewicz jakiś czas temu zobowiązał się, że wszystkie zaległe środki zostaną wypłacone.

W poniedziałek szef PKOl ogłosił, że pieniądze zostały przelane na konta Tomasiaka, Pawła Wąska, Władimira Semirunnija oraz trenerów Rolanda Cieślaka i Macieja Maciusiaka. Piesiewicz podziękował prawie wszystkim oczekującym na nagrody za cierpliwość i wyrozumiałość. W tym gronie jednak nie wymienił nazwiska Tomasiaka.

Piesiewicz chciał płacić w ratach

Mama skoczka narciarskiego w rozmowie z serwisem "WP SportoweFakty" ujawniła kulisy spotkania z prezesem PKOl. Według relacji Kingi Tomasiak początkowo premię miały być wypłacone w ratach. Dodatkowo Piesiewicz miał nalegać, aby wszyscy podziękowali mu w mediach społecznościowych. Do tego jednak nie doszło.

Pamiętam, że podczas naszego spotkania powiedziałam do pana Piesiewicza, że chętnie podziękuję mu za rozwiązanie sprawy, ale dopiero wtedy, gdy wszystkie pieniądze znajdą się na koncie Kacpra. Dzisiaj mogę spełnić swoją obietnicę i powiedzieć - dziękuję - stwierdziła w rozmowie z WP Sportowe Fakty mama Kacpra Tomasiaka.