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Afera Zondacrypto. Piesiewicz weźmie na siebie obowiązek spłaty nagród dla olimpijczyków

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
wczoraj, 17:48
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Afera Zondacrypto. Piesiewicz weźmie na siebie obowiązek spłaty nagród dla olimpijczyków
Afera Zondacrypto. Piesiewicz weźmie na siebie obowiązek spłaty nagród dla olimpijczyków/East News
Polscy olimpijczycy nadal nie dostali części nagród za wyniki, które uzyskali podczas zimowych igrzysk we Włoszech. Pojawiło się jednak światełko w tunelu. Radosław Piesiewicz złożył deklarację dotyczącą niewypłaconych nagród przez Zondacrypto. Prezes PKOl podobno weźmie na siebie obowiązek spłaty należnych sportowcom pieniędzy.

Piesiewicz spotka się ze sportowcami

Zondacrypto była sponsorem PKOl i obiecała polskim olimpijczykom konkretne nagrody za sukcesy na igrzyskach we Włoszech. Jednak giełda kryptowalut wypłaciła tylko część zobowiązań. Po wybuchu afery zniknęły pieniądze i właściciel Zondacrypto. Sportowcy praktycznie zostali z niczym.

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Jak informuje serwis "WP SportoweFakty" być może dojdzie do przełomu w sprawie. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Andrzej Supron zdradził, że Piesiewicz na spotkaniu z olimpijczykami i ich przedstawicielami złożył deklarację dotyczącą niewypłaconych nagród przez Zondacrypto.

Piesiewicz nikogo nie zostawi na lodzie

Spotkanie przebiegało w gorącej atmosferze. Obie strony przerzucały się argumentami. Osoby reprezentujące PKOl całą winę zrzucały na Zondacrypto. W ten próbowały się wybielić i przekonać oponentów, że nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Sportowcy i ich przedstawiciele nie zgadzali się z taką interpretacją.

Spory ostudziła deklaracja Piesiewicza. Według informacji do których dotarł serwis "WP SportoweFakty" szef PKOl powiedział że "weźmie na siebie obowiązek spłaty nagród i będzie szukał sposobu, by znaleźć pieniądze na ten cel. Zapewnił, że nikt nie zostanie na lodzie".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PKOLprezes pkolradosław piesiewiczzondacrypto
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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