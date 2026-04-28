Dziennik Gazeta Prawana logo

Afera Zondacrypto. Piesiewicz wydał oświadczenie. "Będę odpowiadał na pytania osobiście"

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 07:20
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Po wybuchu afery Zondacrypto prezesi kilkudziesięciu związków sportowych oraz szef resortu, Jakub Rutnicki domagają się dymisji prezesa PKOl. Ich zdaniem Radosław Piesiewicz skompromitował polski sport. On sam nie zamierza tego robić i wydał oświadczenie.

Piesiewicz połączył PKOl z Zobdacrypto

Piesiewicz w październiku jednoosobowo zdecydował o podpisaniu umowy sponsorskiej z Zondacrypto. Na jej mocy giełda kryptowalut zobowiązała się m.in. wypłacić nagrody polskim olimpijczykom. Sportowcy za swoje sukcesy na zimowych igrzyskach dostali tokeny, ale po wybuchu afery okazało się, że nie mogą ich spieniężyć. Za taki stan rzeczy winą obarczony został szef PKOl.

Piesiewicz prosi o pytania

Piesiewicz się broni. Nie poczuwa do winy i nie zamierza podawać do dymisji. Prezes PKOl wydał oświadczenie. Ponieważ w przestrzeni medialnej pojawia się w ostatnim czasie wiele niedopowiedzeń i kwestii mijających się z prawdą, chciałbym poinformować, że będę odpowiadał na Państwa pytania do mnie - osobiście. Proszę zadawać je w komentarzach pod tym postem. Odpowiedzi na zebrane pytania, przynajmniej na te merytoryczne, będą emitowane na kanale YouTube Polskiego Komitetu Olimpijskiego w formie video. Każdy taki odcinek będzie poprzedzany podobnym postem. Na początek będę zbierał je do najbliższego czwartku. Emisja pierwszego bloku z odpowiedziami nastąpi po weekendzie majowym - napisał Piesiewicz w mediach społecznościowych.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PKOLradosław piesiewiczzondacryptoPiesiewicz
Zobacz
|
Pieczka
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj