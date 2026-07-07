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Chwalińska wkreślona z listy startowej. Fatalne wieści na temat polskiej tenisistki

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
46 minut temu
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Chwalińska wkreślona z listy startowej. Fatalne wieści na temat polskiej tenisistki
Chwalińska wkreślona z listy startowej. Fatalne wieści na temat polskiej tenisistki/East News
Maja Chwalińska zachwyciła nas na Roland Garros. Liczyliśmy, że na Wimbledonie znów dostarczy nam sporo emocji i radości. Niestety kontuzja sprawiła, że z wielkoszlemowym turniejem w stolicy Anglii pożegnała się już w pierwszej rundzie. Uraz jest na tyle poważny, że wykluczył udział Polki w zawodach w rumuńskim mieście Jassy. Nasza tenisistka została wykreślona z listy startowej.

Chwalińska leczy uraz stawu skokowego

Chwalińska urazu stawu skokowego doznała 29 czerwca w meczu 1. rundy Wimbledonu z Mananchayą Sawangkaew z Tajlandii. Pierwszego seta Polka wygrała 6:2, a w drugim prowadziła 5:2 i 40-30, co oznaczało piłkę meczową. W trakcie wymiany pośliznęła się i uszkodziła staw skokowy. Ostatecznie przegrała 6:2, 5:7, 2:6, a potem wycofała się z rywalizacji deblowej.

Rok temu w Jassach Chwalińska odpadła w drugiej rundzie.

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Źródło PAP
Tematy: teniskontuzjamaja chwalińska
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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