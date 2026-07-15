Sabalenka wylądowała na Białorusi. W Mińsku przywitano ją chlebem i solą

Sabalenka tańczyła na lotnisku w Mińsku

Sabalenkę w ojczyźnie przywitano jak bohaterkę narodową. 28-latka ostatnio ma gorszy okres w swojej karierze, ale na Białorusi nie traci na popularności. W Mińsku witano ją z "pompą". Tenisistka do stolicy kraju przyleciała z narzeczonym Georgiosem Frangulisem i psem Ashem.

Na płycie lotniska rozwinięto przed nią czerwony dywan, a witano ją chlebem i solą. Były też ludowe pieśni i tańce. Atmosfera udzieliła się Sabalence, która najpierw zaczęła podrygiwać w rytm skocznej muzyki, a następnie wraz ze swoim partnerem zjadła chleb.

Sabalenka odcina się od polityki

Warto podkreślić, że Sabalenka jest uważana za pupilkę rządzącego Białorusią Alaksandra Łukaszenki. Liderka światowego rankingu oficjalnie odcina się od polityki i powiązań z dyktatorem. W swoich wypowiedziach podkreśla, że jest za pokojem i sprzeciwia się wojnie w Ukrainie. To jednak nie przekonuje tenisistek z Ukrainy, które nie podają jej ręki.