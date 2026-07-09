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Czeski finał Wimbledonu. Muchova kontra Noskova na londyńskiej trawie

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
49 minut temu
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Czeski finał Wimbledonu. Muchova kontra Noskova na londyńskiej trawie
Czeski finał Wimbledonu. Muchova kontra Noskova na londyńskiej trawie/PAP/EPA
Rozstawiona z numerem dziewiątym czeska tenisistka Linda Noskova pokonała Ukrainkę Martę Kostjuk (nr 12.) 6:4, 6:4 i awansowała do finału wielkoszlemowego Wimbledonu. O trofeum zagra ze swoją rodaczką Karoliną Muchovą (nr. 10.).

Pierwszy wielkoszlemowy finał Noskovej

Noskova awansowała to finału turnieju tej rangi po raz pierwszy w karierze. W cyklu WTA triumfowała natomiast w tym roku w Berlinie oraz przed dwoma laty w Monterrey.

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Wcześniej rozstawiona z numerem 10. Muchova pokonała Amerykankę Coco Gauff (nr 7.) 6:2, 1:6, 7:6 (12-10). Czeszka zagra w finale wielkoszlemowej imprezy po raz drugi. We French Open w 2023 roku przegrała mecz o trofeum z Igą Świątek.

Czeszkom idzie na Wimbledonie

Reprezentantki Czech zdominowały ostatnio rywalizację na londyńskiej trawie. W 2023 roku tytuł zdobyła Marketa Vondrousova, a 12 miesięcy później najlepsza była Barbora Krejcikova. Przed rokiem triumfowała Świątek.

W historii Wielkiego Szlema nie było jeszcze finału z udziałem dwóch reprezentantek Czech. Zdarzały się natomiast decydujące mecze z udziałem tenisistek urodzonych na terenie tego kraju - Martina Navratilova, jako reprezentantka USA, rywalizowała z rywalkami z Czechosłowacji: Haną Mandlikovą i Heleną Sukovą w US Open oraz z Mandlikovą w Wimbledonie i Australian Open.

W pierwszej rundzie zmagań w Londynie odpadły Maja Chwalińska (nr 20.), Magda Linette i Magdalena Fręch, a Świątek (nr 3.) dotarła do trzeciej.

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Źródło PAP
Tematy: finałkarolina muchovawimbledon
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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