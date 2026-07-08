Hubert Hurkacz ukarany za przeklinanie. Tyle musi zapłacić

Hurkacz na liście ukaranych tenisistów

Hurkacz na Wimbledonie wystartował po dwuletniej przerwie. W 2024 roku w stolicy Anglii doznał kontuzji kolana, która ciągnęła się za nim przez półtora roku. W niedzielę w Londynie nie zdołał dokończyć meczu 1/8 finału z Niemcem Janem-Lennardem Struffem. Przy stanie 6:3, 7:6 (7-5), 6:7 (2-7), 5:7, 2:4 skreczował z powodu urazu mięśni brzucha.

Na tym nie koniec kłopotów wrocławianina. Nazwisko Hurkacza pojawiło się na liście tenisistów, na których nałożono kary dyscyplinarne. Polak został ukarany za przeklinanie na korcie w czasie meczu trzeciej rundy z Tommym Paulem.

Hurkacz ma z czego płacić

Hurkacz za niewłaściwe zachowanie musi zapłacić grzywnę. Przeklinanie na korcie kosztowało go 7500 dolarów, czyli po przeliczeniu ponad 28 tysięcy złotych.

The latest fines list has been released. #Wimbledon pic.twitter.com/q6s8Y1kNIm — Michal Samulski (@MichalSamulski) July 7, 2026

Sporo, ale polski tenisista nie wyjechał z Londynu z pustymi kieszeniami. Na tegorocznym Wimbledonie 29-latek zarobił 300 tysięcy funtów, a więc ponad 1,5 mln zł.