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Hubert Hurkacz ukarany za przeklinanie. Tyle musi zapłacić

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 10:15
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Hubert Hurkacz ukarany za przeklinanie. Tyle musi zapłacić
Hubert Hurkacz ukarany za przeklinanie. Tyle musi zapłacić/PAP/EPA
Tegoroczny Wimbledon okazał się bardzo pechowy dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista z powodu kontuzji nie zdołał dokończyć meczu 1/8 finału z Niemcem Janem-Lennardem Struffem. Już po odpadnięciu z turnieju dodatkowo został jeszcze ukarany finansowo. 29-latek musi zapłacić za przeklinanie na korcie.

Hurkacz na liście ukaranych tenisistów

Hurkacz na Wimbledonie wystartował po dwuletniej przerwie. W 2024 roku w stolicy Anglii doznał kontuzji kolana, która ciągnęła się za nim przez półtora roku. W niedzielę w Londynie nie zdołał dokończyć meczu 1/8 finału z Niemcem Janem-Lennardem Struffem. Przy stanie 6:3, 7:6 (7-5), 6:7 (2-7), 5:7, 2:4 skreczował z powodu urazu mięśni brzucha.

Dramat Hurkacza na Wimbledonie. Historia znów się powtórzyła
Dramat Hurkacza na Wimbledonie. Historia znów się powtórzyła

Na tym nie koniec kłopotów wrocławianina. Nazwisko Hurkacza pojawiło się na liście tenisistów, na których nałożono kary dyscyplinarne. Polak został ukarany za przeklinanie na korcie w czasie meczu trzeciej rundy z Tommym Paulem.

Hurkacz ma z czego płacić

Hurkacz za niewłaściwe zachowanie musi zapłacić grzywnę. Przeklinanie na korcie kosztowało go 7500 dolarów, czyli po przeliczeniu ponad 28 tysięcy złotych.

Sporo, ale polski tenisista nie wyjechał z Londynu z pustymi kieszeniami. Na tegorocznym Wimbledonie 29-latek zarobił 300 tysięcy funtów, a więc ponad 1,5 mln zł.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: tenisHubert Hurkaczwimbledon
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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