Świątek coraz niżej w rankingu WTA. Jeszcze trochę i wypadnie z pierwszej dziesiątki

Sabalenka czuje oddech Rybakiny
Sabalenka nad Rybakiną ma już tylko 407 pkt przewagi. Białorusinka w Wimbledonie spisała się wyraźnie gorzej niż rok temu, gdy była w półfinale. Ostatnią edycję zakończyła na 1/8 finału. Na trzecie miejsce awansowała Amerykanka Jessica Pegula.
Na najwyższe w karierze pozycje wskoczyły czeskie uczestniczki finału Wimbledonu. Triumfatorka Linda Noskova jest siódma, a pokonana Karolina Muchova - szósta.
Świątek 12. w rankingu The Race
Spadek Świątek jest efektem jej odpadnięcia już w 3. rundzie Wimbledonu. Rok temu w Londynie triumfowała. Pozostałe z Polek nie zanotowały znaczących zmian - Maja Chwalińska spadła z 21. na 22. pozycję, Magdalena Fręch nadal jest 44., a Magda Linette awansowała z 59. na 51. miejsce.
W rankingu The Race, obejmującym wyłącznie tegoroczne wyniki i na podstawie którego wyłonionych zostanie osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek z dorobkiem 1954 pkt jest sklasyfikowana na 12. pozycji, a Chwalińska ma 1464 i zajmuje 21. miejsce. Prowadzenie zachowała Rosjanka Mirra Andriejewa - 4999.
- Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 13 lipca 2026
1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 8550 pkt
2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8143
3. (4) Jessica Pegula (USA) 6301
4. (7) Coco Gauff (USA) 5649
5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 5293
6. (9) Karolina Muchova (Czechy) 5168
7. (12) Linda Noskova (Czechy) 5119
8. (3) Iga Świątek (Polska) 4539
9. (6) Amanda Anisimova (USA) 4353
10. (8) Elina Switolina (Ukraina) 4351
...
22. (21) Maja Chwalińska (Polska) 2004
44. (44) Magdalena Fręch (Polska) 1208
51. (59) Magda Linette (Polska) 1051
142. (119) Katarzyna Kawa (Polska) 547
170. (167) Linda Klimovicova (Polska) 450
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.