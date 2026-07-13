Świątek coraz niżej w rankingu WTA. Jeszcze trochę i wypadnie z pierwszej dziesiątki

Sabalenka czuje oddech Rybakiny

Sabalenka nad Rybakiną ma już tylko 407 pkt przewagi. Białorusinka w Wimbledonie spisała się wyraźnie gorzej niż rok temu, gdy była w półfinale. Ostatnią edycję zakończyła na 1/8 finału. Na trzecie miejsce awansowała Amerykanka Jessica Pegula.

Na najwyższe w karierze pozycje wskoczyły czeskie uczestniczki finału Wimbledonu. Triumfatorka Linda Noskova jest siódma, a pokonana Karolina Muchova - szósta.

Świątek 12. w rankingu The Race

Spadek Świątek jest efektem jej odpadnięcia już w 3. rundzie Wimbledonu. Rok temu w Londynie triumfowała. Pozostałe z Polek nie zanotowały znaczących zmian - Maja Chwalińska spadła z 21. na 22. pozycję, Magdalena Fręch nadal jest 44., a Magda Linette awansowała z 59. na 51. miejsce.

W rankingu The Race, obejmującym wyłącznie tegoroczne wyniki i na podstawie którego wyłonionych zostanie osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek z dorobkiem 1954 pkt jest sklasyfikowana na 12. pozycji, a Chwalińska ma 1464 i zajmuje 21. miejsce. Prowadzenie zachowała Rosjanka Mirra Andriejewa - 4999.