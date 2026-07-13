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Świątek coraz niżej w rankingu WTA. Jeszcze trochę i wypadnie z pierwszej dziesiątki

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:24
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Świątek coraz niżej w rankingu WTA. Jeszcze trochę i wypadnie z pierwszej dziesiątki
Świątek coraz niżej w rankingu WTA. Jeszcze trochę i wypadnie z pierwszej dziesiątki/East News
Iga Świątek od dłuższego czasu nie potrafi wrócić na właściwe tory. Polka szybko odpada z kolejnych turniejów. To odbija się na jej pozycji w światowym rankingu. 25-latka w najnowszym notowaniu WTA spadła z trzeciego na ósme miejsce. Na czele niezmiennie od 21 października 2024 pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka, ale jej przewaga nad drugą Kazaszką Jeleną Rybakiną jest niewielka.

Sabalenka czuje oddech Rybakiny

Sabalenka nad Rybakiną ma już tylko 407 pkt przewagi. Białorusinka w Wimbledonie spisała się wyraźnie gorzej niż rok temu, gdy była w półfinale. Ostatnią edycję zakończyła na 1/8 finału. Na trzecie miejsce awansowała Amerykanka Jessica Pegula.

Na najwyższe w karierze pozycje wskoczyły czeskie uczestniczki finału Wimbledonu. Triumfatorka Linda Noskova jest siódma, a pokonana Karolina Muchova - szósta.

Świątek 12. w rankingu The Race

Spadek Świątek jest efektem jej odpadnięcia już w 3. rundzie Wimbledonu. Rok temu w Londynie triumfowała. Pozostałe z Polek nie zanotowały znaczących zmian - Maja Chwalińska spadła z 21. na 22. pozycję, Magdalena Fręch nadal jest 44., a Magda Linette awansowała z 59. na 51. miejsce.

Noskova nową królową Wimbledonu. W finale pokonała Muchovą
Noskova nową królową Wimbledonu. W finale pokonała Muchovą

W rankingu The Race, obejmującym wyłącznie tegoroczne wyniki i na podstawie którego wyłonionych zostanie osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek z dorobkiem 1954 pkt jest sklasyfikowana na 12. pozycji, a Chwalińska ma 1464 i zajmuje 21. miejsce. Prowadzenie zachowała Rosjanka Mirra Andriejewa - 4999.

  • Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 13 lipca 2026

    1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 8550 pkt
    2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8143
    3. (4) Jessica Pegula (USA) 6301
    4. (7) Coco Gauff (USA) 5649
    5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 5293
    6. (9) Karolina Muchova (Czechy) 5168
    7. (12) Linda Noskova (Czechy) 5119
    8. (3) Iga Świątek (Polska) 4539
    9. (6) Amanda Anisimova (USA) 4353
    10. (8) Elina Switolina (Ukraina) 4351
    ...
    22. (21) Maja Chwalińska (Polska) 2004
    44. (44) Magdalena Fręch (Polska) 1208
    51. (59) Magda Linette (Polska) 1051
    142. (119) Katarzyna Kawa (Polska) 547
    170. (167) Linda Klimovicova (Polska) 450
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Źródło PAP
Tematy: Iga ŚwiątekAryna Sabalenkaranking WTA
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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