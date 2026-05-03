Woryna i Zmarzlik na podium Grand Prix Niemiec w Landshut

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 09:21
Kacper Woryna wygrał w Landshut turniej o Grand Prix Niemiec, pierwszą eliminację indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Daniel Bewley, a trzeci był broniący tytułu Bartosz Zmarzlik.

Woryna zdyskwalifikowany w czwartym wyścigu

29-letni Woryna, wnuczek wielokrotnego medalisty drużynowych i indywidualnych mistrzostw świata Antoniego, w tym sezonie debiutuje jako stały uczestnik cyklu GP. W sobotę sprawił wielką niespodziankę, pokonując dużo bradziej utytułowanych rywali.

W fazie zasadniczej zawodów w Landshut zdobył osiem punktów, co dało mu szóste miejsce. Miał nawet szansę na znalezienie się w czołowej dwójce i zapewnienia sobie bezpośredniego awansu do finału, ale w swoim czwartym wyścigu dotknął na starcie taśmy i został zdyskwalifikowany.

Bewley bezkonkurencyjny w fazie zasadniczej

W fazie zasadniczej bezkonkurencyjny był brązowy medalista ubiegłorocznych mistrzostw Bewley, który wygrał wszystkie pięć wyścigów. Sześciokrotny mistrz świata Zmarzlik jeździł bez błysku - czterokrotnie był drugi i odniósł tylko jedno zwycięstwo. Mimo to z dorobkiem 11 punktów awansował obok Bewleya do finału.

Patryk Dudek po pięciu seriach został sklasyfikowany na piątej pozycji (9 pkt), a Kubera na 10. i jako jedyny z czterech zawodników z sześcioma punktami uzyskał prawo walki o finał.

Woryna prowadził od startu do mety

W pierwszym wyścigu ostatniej szansy Woryna prowadził od startu do mety, pozostawiając w pokonanym polu m.in. ubiegłorocznego wicemistrza świata Australijczyka Brady'ego Kurtza. W drugim pojechali Dudek i Kubera, ale to nie oni odegrali główne role w walce o awans. W efektownym stylu uzyskał go Brytyjczyk Robert Lambert, który na ostatnim okrążeniu wyprzedził Szweda Fredrika Lindgrena.

W finale nejlepiej wystartował Bewley, ale jadący z tyłu Woryna na pierwszym okrążeniu minął wszystkich rywali i prowadzenia nie oddał do mety. Bewley przyjechał drugi, a trzecie miejsce przypadło Zmarzlikowi, który do końca musiał odpierać ataki Lamberta.

Jeden z największych sukcesów w karierze Woryny

Woryna odniósł w sobotę jeden z największych sukcesów w karierze. Mistrz świata juniorów z 2017 roku i drużynowy mistrz Europy z 2022 ostatnio jest w wysokiej formie. Poprzez eliminacje uzyskał awans do cyklu GP, a przed miesiącem wygrał w Opolu prestiżowy turniej o Złoty Kask.

Landshut po raz czwarty gościło turniej GP. Zmarzlik przed dwoma laty był tu drugi, a przed rokiem wygrał.

Tegoroczny cykl MŚ składa się z 10 eliminacji. Kolejny turniej odbędzie się 23 maja w Pradze. Polskie turnieje odbędą się we Wrocławiu (20 czerwca), Łodzi (1 sierpnia) i Toruniu (26 września).

  • Wyniki
    1. Kacper Woryna (Polska) 20 pkt GP
    2. Daniel Bewley (W. Brytania) 18
    3. Bartosz Zmarzlik (Polska) 16
    4. Robert Lambert (W. Brytania) 14
    5. Fredrik Lindgren (Szwecja) 12
    6. Jason Doyle (Australia) 11
    7. Patryk Dudek (Polska) 10
    8. Jack Holder (Australia) 9
    9. Brady Kurtz (Australia) 8
    10. Dominik Kubera (Polska) 7
  • Pozostałe turnieje GP
    23 maja - Praga (Czechy)
    5 czerwca - Manchester (W. Brytania)
    6 czerwca - Manchester (W. Brytania)
    20 czerwca - Wrocław
    11 lipca - Malilla (Szwecja)
    1 sierpnia - Łódź
    8 sierpnia - Ryga (Łotwa)
    12 września - Vojens (Dania)
    26 września - Toruń
