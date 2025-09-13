Zmarzlik dogonił Maugera i Rickardssona

Zmarzlik po raz szósty został indywidualnym mistrzem świata na żużlu. Tym samym dogonił rekordzistów pod tym względem Nowozelandczyka Ivana Maugera i Szweda Tony'ego Rickardssona. Polak jest za to pierwszym, który tytuł wywalczył cztery razy z rzędu.

30-letni Zmarzlik w sobotę zdobył 29. medal indywidualnych mistrzostw świata w historii polskiego żużla. Oprócz niego na najwyższym stopniu podium stanęli Jerzy Szczakiel w 1973 roku i Tomasz Gollob w 2010. Wcześniej Zmarzlik był najlepszy w latach 2019-20 oraz 2022-24.

Zmarzlik najlepszym polskim żużlowcem

Zmarzlik jest najbardziej utytułowanym polskim żużlowcem w historii. Oprócz sześciu tytułów indywidualnego mistrza świata ma dwa srebrne medale i brązowy. W latach 2016, 2017 i 2023 zdobył też Drużynowy Puchar Świata. Jest trzykrotnym indywidualnym mistrzem Polski. Przez większą część kariery był związany ze Stalą Gorzów, z która zdobył drużynowe mistrzostwo kraju w 2014 i 2016 roku. W latach 2023-24 sukcesy te powtórzył z Motorem Lublin.

Bewley z brązowym medalem

Trzecie miejsce w finale w Vojens zajął Duńczyk Michael Jepsen Jesnen, a czwarty był Brytyjczyk Daniel Bewley. Ten drugi dobrą jazdą w sobotę przypieczętował brązowy medal cyklu Grand Prix.

Kubera zawiódł w Vojens

W Vojens pojechał też Dominik Kubera, ale zaprezentował się bardzo słabo. Polak zaczął od drugiego miejsca, ale w kolejnych czterech startach dorzucił punkt i nie awansował do półfinału. Kubera w przyszłym roku również pojedzie w cyklu Grand Prix dzięki sukcesowi w Grand Prix Challenge.