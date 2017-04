Przemysław Pawlicki wywalczył Złoty Kask po raz trzeci. Wcześniej dokonał tego w 2014 i 2015 r. startując w tych finałach, jako zawodnik Unii Leszno.

W zielonogórskim finale Przemysław Pawlicki sięgnął po główne trofeum po pięciu seriach startów. Trzech kolejnych zawodników miało identyczny dorobek punktowy. W tej sytuacji o pozostałych miejscach na podium decydował wyścig dodatkowy. W nim najszybszy był Kołodziej, przed młodszym z braci Pawlickich i Maksymem Drabikiem.

Pięciu najlepszych zawodników turnieju wystartuje w eliminacjach do przyszłorocznych indywidualnych mistrzostw świata, czyli cyklu Speedway Grand Prix, a sześciu prawo udziału w kwalifikacjach do mistrzostw Starego Kontynentu. Zostaną także przyznane dwie dzikie karty.

Najlepszy czas dnia 59,75 s osiągnął w 4. biegu Piotr Protasiewicz. Zawody sędziował Wojciech Grodzki (Opole). Turniej na stadionie przy Wrocławskiej w Zielonej Górze obejrzała garstka kibiców.

Pierwotnie tegoroczny finał Złotego Kasku miał zostać rozegrany 14 kwietnia, ale został przełożony z uwagi na niekorzystne prognozy pogody. W czwartek w Zielonej Górze było chłodno, ale bez deszczu.

Wyniki:

1. Przemysław Pawlicki (Cash Broker Stal Gorzów) 11 (2,2,3,2,2)

2. Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno) 10+3 (2,2,2,3,1)

3. Piotr Pawlicki (Fogo Unia Leszno) 10+2 (0,3,2,2,3)

4. Maksym Drabik (Betard Sparta Wrocław) 10+1 (1,3,2,1,3)

5. Patryk Dudek (Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra) 9 (2,1,3,3,0)

6. Adrian Miedziński (Get Well Toruń) 9 (3,3,w,2,1)

7. Jakub Jamróg (Grupa Azoty Unia Tarnów)

8 (3,0,3,2,0) 8. Kacper Gomólski (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) 8 (3,1,1,1,2)

9. Mateusz Szczepaniak (Arge Speedway Wanda Kraków) 8 (1,1,2,3,1)

10. Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław) 7 (0,1,3,d,3)

11. Piotr Protasiewicz (Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra) 7 (3,0,1,3,0)

12. Krzysztof Kasprzak (Cash Broker Stal Gorzów) 7 (2,3,0,0,2) 1

3. Paweł Przedpełski (Get Well Toruń) 6 (1,2,0,0,3)

14. Szymon Woźniak (Betard Sparta Wrocław) 6 (d,2,1,1,2)

15. Mirosław Jabłoński (GTM Start Gniezno) 4 (1,0,1,1,1)

16. Daniel Jeleniewski (Speed Car Motor Lublin) 0 (0,0,0,0,0)