We wtorek Kubica pokonał aż sto okrążeń, a dzień później 28. Najlepszy wynik podczas środowych testów osiągnął w końcówce - 1.39,485, co było siódmym czasem popołudniowej sesji. Był szybszy od także jeżdżącego najnowszym autem Williamsa Siergieja Sirotkina - 1.39,947. Rosjanin również ubiega się o miejsce w brytyjskim teamie.

Nie zamierzam mówić o szybkości. Wiem, że chcielibyście usłyszeć ode mnie odpowiedzi na kilka pytań jej dotyczących, ale nie będę tego tematu poruszał. To naprawdę skomplikowana sprawa. Opieranie się na samych pomiarach czasu jest mylące i nie zamierzam się do tego odnosić. Jeszcze nie przeanalizowaliśmy tego na własny użytek - powiedział dziennikarzom Lowe, cytowany przez portal Autosport.

Jak zapewnił, intensywne testy w Abu Zabi nie spowodowały u Polaka kłopotów pod względem wytrzymałości fizycznej.

Wielu polskich kibiców miało nadzieję, że dobra postawa w Abu Zabi sprawi, że Kubica już niedługo zostanie wskazany jako drugi - obok Kanadyjczyka Lance'a Strolla - kierowca Williamsa na przyszły sezon. Dyrektor techniczny zespołu tonował jednak nastroje i zastrzegł, że wybór nie musi dotyczyć tylko Polaka i Sirotkina.

Podejmiemy tę decyzję wtedy, kiedy będziemy gotowi. Kiedy będziemy mieli wszystkie potrzebne informacje i będziemy gotowi do ogłoszenia wyboru. Kierowcy, których tu ściągnęliśmy na testy to niekoniecznie ci sami, których rozważamy w kontekście skompletowania składu na 2018 rok. To był test opon, który pozwolił nam przyjrzeć się dwóm różnym typom kierowców oraz dał szansę Lance'owi przyjrzeć się nowym oponom. To był cel. Oczywiście, uzyskaliśmy informacje o kierowcach, ale definiuje to grupę, z której wybierzemy nowego kierowcę wyścigowego - zaznaczył Lowe.