Oznacza to, że Amerykanin będzie walczył z zespołem o awans do mistrzostw świata 2019. Eliminacje do czempionatu globu rozpoczną się 23 listopada. Biało-czerwoni w grupie C zmierzą się z Litwą, Węgrami i Kosowem z byłym reprezentantem Polski Dardanem Berishą (awansowało z preeliminacji).

Pierwszy mecz kwalifikacji MŚ Polacy zagrają u siebie z Węgrami (z zespołem tym spotkają się w sobotę na zakończenie towarzyskiego turnieju w Legionowie). Trzy dni później czeka ich wyjazdowy mecz z Litwinami, srebrnymi medalistami Eurobasketu 2015. Z Kosowem zmierzą się 23 lutego 2018 r. na wyjeździe. Rewanże odbędą się, odpowiednio, 26 lutego i 28 czerwca oraz 1 lipca 2018.

Po raz pierwszy w finałowym turnieju MŚ wystąpią 32 ekipy. W Europie do rywalizacji przystąpią 32 drużyny: 24 uczestników tegorocznych mistrzostw kontynentu - w tym gronie jest Polska oraz jej grupowi rywale Litwa i Węgry - oraz osiem drużyn z preeliminacji.

Taylor zastąpił Niemca Dirka Bauermanna po nieudanych dla Polski ME 2013 na Słowenii. 44-letni obecnie szkoleniowiec pracuje z kadrą od stycznia 2014 r. Wywalczył awans do Eurobasketu 2015 i 2017.

Przed objęciem biało-czerwonych pracował na zapleczu NBA - w lidze NBDL prowadził drużynę Maine Red Claws, współpracującą z Boston Celtics. Był także przez cztery lata drugim szkoleniowcem reprezentacji Czech.