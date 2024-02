Data odsłonięcia pomnika jest symboliczna

Pomnik przedstawia Bryanta w białej koszulce z numerem 8 z uniesionym prawym palcem wskazującym. Nawiązuje do sceny, gdy gwiazdor schodził z boiska po zdobyciu 81 punktów w meczu przeciwko Toronto Raptors w styczniu 2006 roku.

Data odsłonięcia pomnika zapisana amerykańskim systemem - 2/8/24 - jest symboliczna. Dwójka to numer, z którym w rozgrywkach młodzieżowych grała córka Bryanta, Gianna, która także zginęła w katastrofie helikoptera. Osiem i 24 to natomiast numery, z którymi on sam grał sam w trakcie swojej kariery w Lakers.

Reklama

Żona koszykarza Vanessa powiedziała podczas ceremonii odsłonięcia statuy, że jest ona pierwszą z trzech, które zostaną wzniesione dla upamiętnienia pięciokrotnego mistrza NBA i najlepszego strzelca w historii Lakers. Kolejny pomnik będzie go przedstawiać w koszulce z numerem 24, którą nosił przez drugą połowę swojej kariery, a trzecia Bryanta i jego córkę Giannę, która wraz z nim i siedmioma innymi osobami zginęła w katastrofie helikoptera w styczniu 2020 roku.

Kobe miał tak wiele osób, które od samego początku wspierały go na całym świecie i ten moment nie jest przeznaczony tylko dla niego, ale dla was wszystkich, którzy kibicowaliście mu przez te wszystkie lata. Do fanów tutaj, w Los Angeles - jest to wyjątkowe miasto, z którego Kobe był tak dumny. Przyjęliście go z otwartymi ramionami i byliście bardzo ważni dla niego, naszej rodziny i jego dziedzictwa – zwróciła się Vanessa Bryant do kibiców.

Ten posąg może wyglądać jak Kobe, ale tak naprawdę tak wygląda doskonałość. Tak wygląda dyscyplina, tak wygląda zaangażowanie... Pomnik uchwycił osobę zatrzymaną w czasie, jednocześnie przyznając, że powodem jego powstania jest przede wszystkim to, że ta osoba jest ponadczasowa. Zgromadziliśmy się, aby uhonorować człowieka, który reprezentuje nie tylko niezwykłe osiągnięcia sportowe, ale także ponadczasowe wartości, które inspirują nas wszystkich do jeszcze większych wysiłków, aby być nie tylko lepszymi, ale i najlepszymi - powiedział inny legendarny zawodnik Lakers Kareem Abdul-Jabbar.

Reklama

Bryant wLakers przez 20 sezonów

Bryant grał w barwach Lakers przez 20 sezonów i jest czwartym graczem pod względem liczby zdobytych punktów w historii NBA.

Urodzony w Filadelfii koszykarz jest szóstym byłym zawodnikiem, a siódmym pracownikiem Lakers uhonorowanym własną statuą na "Star Plaza" - placu znajdującym się przed Crypto.com Arena, w której zespół z Los Angeles rozgrywa swoje mecze od 1999 roku.

Wcześniej stanęły tu pomniki zawodników Elgina Baylora, Shaquille'a O’Neala, Abdul-Jabbara, Magica Johnsona oraz Jerry'ego Westa, a także spikera sportowego Chicka Hearna. Na placu znajdują się również statuy osób związanych z hokejowym zespołem Los Angeles Kings - graczy Wayne'a Gretzky'ego, Luca Robitaille'a i Dustina Browna oraz spikera Boba Millera, a także boksera Oscara De La Hoyi.