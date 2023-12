Podczas jednego z lipcowych treningów Bronny James stracił przytomność. U 18-letniego zawodnika doszło do zatrzymania akcji serca, ale otrzymał natychmiastową pomoc i został odwieziony do szpitala. Lekarze poinformowali rodzinę, że do wypadku doszło z powodu wrodzonej wady serca.

Kiedy przechodzisz przez coś takiego, to patrzysz na wszystko z innej perspektywy i naprawdę rozumiesz, że w tej chwili nie liczy się nic innego poza twoimi bliskimi. Po prostu rzucasz wszystko, co robisz i myślisz jedynie o tym, jak można pomóc wyzdrowieć ukochanej osobie - podkreślił gwiazdor Los Angeles Lakers.

Jego syn otrzymał teraz pełną zgodę na kontynuowanie gry w koszykówkę. Młody zawodnik i jego rodzina odetchnęli z ulgą.

Przez cały czas mieliśmy świetnych lekarzy, którzy mówili nam, że wierzą, że wszystko ułoży się dla nas pomyślnie, więc Bronny zajął się swoimi sprawami. Zrobił wszystko i nie było żadnych niepowodzeń. Nie próbował przyspieszać procesu rehabilitacji. Podjął każdy krok zgodnie z planem - powiedział LeBron.

Bronny James jest studentem pierwszego roku University of Southern California i należy do koszykarskiego zespołu tej uczelni - USC Trojans. LeBron będzie chciał obejrzeć debiut swojego syna w rozgrywkach akademickich i zapowiedział, że jest gotów opuścić mecz NBA, aby zobaczyć w akcji Bronny'ego.

Powiedziałem już moim kolegom z drużyny, że jeśli zagrają tego samego dnia, co my, będę musiał ich opuścić w jednym meczu. Rodzina ponad wszystko. Zdecydowanie muszę zobaczyć pierwszy mecz Bronny’ego, kiedy tylko będzie gotowy do gry – oznajmił.

Niewykluczone, że Bronny zadebiutuje 10 grudnia w meczu przeciwko Long Beach State. Tego dnia Lakers mają przerwę, co umożliwi ojcu obejrzenie debiutu swojego syna.

To nie jest moja decyzja i prawdopodobnie jest za wcześnie, aby spekulować. Nie grał w koszykówkę przez kilka miesięcy, więc będziemy ostrożnie wprowadzać go do gry - zaznaczył trener Trojans Enfield.

Jesteśmy podekscytowani, ale będziemy jeszcze bardziej podekscytowani, kiedy Bronny rzeczywiście zagra z nami na boisku. Tego zdecydowanie nam brakuje – wyznał czołowy strzelec drużyny Boogie Ellis.

Inspiracją dla Bronny'ego może być jego kolega z zespołu - Vincent Iwuchukwu. Mierzący dwa metry wzrostu student drugiego roku doznał zatrzymania akcji serca w lipcu 2022 roku. W grudniu rozpoczął treningi, a zadebiutował w styczniu 2023 roku. W zeszłym sezonie rozegrał 14 meczów, w których notował średnio 5,4 punktu i 2,5 zbiórki.

Bronny wcześniej grał w koszykówkę w szkole Sierra Canyon w dzielnicy Chatsworth w Los Angeles i zdecydował się pozostać blisko domu, wybierając Uniwersytet Południowej Kalifornii.