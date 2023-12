30 drużyn rywalizujących w NBA podzielono na sześć grup po pięć ekip i każda rozegrała po cztery mecze, które odbywały się na specjalnie przygotowanych parkietach i w wyjątkowej oprawie. Zwycięzcy grup oraz najlepszy zespół z drugich miejsc awansowały do 1/4 finału, a triumfatorzy tych spotkań przyjechali do Las Vegas, by rozegrać półfinał i decydujące starcie. Każdy koszykarz zwycięskiej ekipy otrzyma po pół miliona dolarów.

LeBron James trafił wszystkie "trójki"

W czwartek w pojedynkach o awans do finału, który odbędzie się w sobotę, Los Angeles Lakers pokonali New Orleans Pelicans 133:89, a ekipa Indiana Pacers była lepsza od Milwaukee Bucks 128:119.

Lakers do wygranej poprowadził LeBron James, który w ciągu 23 minut spędzonych na boisku trafiając dziewięć z 12 rzutów z gry, w tym wszystkie cztery "trójki" i osiem wolnych, uzyskał 30 punktów, miał osiem asyst i pięć zbiórek. Mógł liczyć na wsparcie dominującego pod koszami Anthony'ego Davisa - 16 punktów, 15 zbiórek i pięć asyst.

Czwarta kwarta była formalnością

"Jeziorowcy" w drugiej kwarcie wypracowali 13-punktowe prowadzenie, a w trzeciej wręcz zdeklasowali rywali rzucając im 43 punkty, a tracąc jedynie 17 i mecz był praktycznie rozstrzygnięty.

Myślę, że zaczynamy rozumieć, czego jako zespół potrzebujemy, aby wygrywać regularnie. Musimy iść konsekwentnie tą drogą. Kluczem jest defensywa i tu zaczynamy prezentować odpowiednią dyspozycję. Jeśli będziemy bronić tak, jak ostatnio, to dajemy sobie szansę, żeby wygrywać każde spotkanie - ocenił James.

Lakers z bilansem 14 zwycięstw i dziewięciu porażek prowadzą w Pacific Division i są na czwartej pozycji na Zachodzie; prowadzi zespół Minnesota Timberwolves (16-4).

Pelicans w drugiej połowie uzyskali ledwie 35 pkt, a najskuteczniejszy w ich szeregach był rezerwowy Trey Murphy III z 14 "oczkami".

37 punktów i 10 zbiórekAntetokounmpo na nic się zdało

Bardziej zacięty był drugi półfinał, a drużyna z Indianapolis przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę w ostatniej kwarcie.

Tyrese Haliburton zdobył 27 punktów dla Pacers, a kluczowa okazała się jego "trójka" w ostatniej minucie meczu, po której jego zespół objął ośmiopunktowe prowadzenie. Myles Turner dodał 26 pkt i miał 10 zbiórek. Dobrze spisywali się również rezerwowi, którzy uzbierali 43 punktów.

O tak, nasza ławka zrobiła różnicę w tym pojedynku. Ci zawodnicy odegrali kluczową rolę bez dwóch zdań - przyznał trener Pacers Rick Carlisle.

"Kozłom" nie pomogło 37 punktów i 10 zbiórek Greka Giannisa Antetokounmpo. Damian Lillard zakończył mecz z dorobkiem 24 pkt.

Obie ekipy otwierają tabelę Central Division. Bucks mają bilans 15-7, a Pacers 12-8, co daje im - odpowiednio - drugą i piątą lokatę w Konferencji Wschodniej. Prowadzą koszykarze Boston Celtics - 15 zwycięstw przy pięciu porażkach.